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花大錢去瑞士卻狂吃泡麵？他不解台人想法 網曝現實面：我也這樣

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友不解，為何很多去瑞士旅遊的台灣人，不是帶很多泡麵，就是到超市買麵包，而非在當地餐廳用餐。瑞士少女峰示意圖。 圖／Ingimage
一名網友不解，為何很多去瑞士旅遊的台灣人，不是帶很多泡麵，就是到超市買麵包，而非在當地餐廳用餐。瑞士少女峰示意圖。 圖／Ingimage

你有去瑞士旅遊的經驗嗎？一名網友分享，常看到去瑞士旅遊的台灣人，不是帶很多泡麵，就是到超市麵包，無法理解已經花大錢去瑞士，為何卻在餐飲上不願花錢。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在PTT以「台灣人去瑞士都不敢上餐廳？」為題，指出近期觀察到很多台灣人去瑞士旅遊，都會帶很多泡麵，或是去當地超市買烤雞或麵包，不解大家願意花大錢坐火車、搭纜車上少女峰，卻不願意在餐廳花錢吃飯，甚至連麥當勞都嫌貴。

貼文一出後，不少網友都表示「全世界物價最高的地方，有錢可以用在觀光或買紀念品，花在吃上面幹嘛？瑞士的料理又不是賣點」、「瑞士餐廳真的不好吃」、「烤雞超便宜，可以吃兩餐」、「吃過起司鍋，覺得不太划算」、「瑞士連一套麥當勞都台幣500多…」、「因為不是真的很有錢，當然花在刀口上」、「真的很貴又難吃，一餐3、40法郎很常見（約新台幣1119～1492元）」。

此外，還有部分網友回應「在少女峰山上吃辛拉麵是人生一大享受好不好」、「吃不划算吧，上山才值得啊！有錢也不代表要亂花」、「很多歐美人士都注重風景體驗，也不是為了吃」、「吃只佔了旅遊體驗的一部分，你管太多」。

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