在台灣太辛苦？她對比海外嘆「處處不如」 網不認同：因妳是旅遊

國外的月亮比較圓？一名女網友在Dcard發文抱怨「好想移民國外」，表示每次去國外都覺得生活節奏、環境差很多。市景、公園或是自然景觀，整體都很開闊，反觀台灣景點固定、人擠人，就連物價、媒體、教育制度也處處不如海外。貼文曝光後論點未獲多數網友認同，反遭砲轟「妳去國外覺得快樂自由是因為妳去旅遊吧」。

原PO抱怨，台灣治安與素質令人無言，努力工作，好不容易放假也不知道能去哪，買房遙不可及，休閒資源有限。每每出國回到台灣的瞬間，市容、空氣、交通，一切都讓人感到失落。她認為台灣除了物價「相對」便宜之外，真的很難說出什麼讓人打從心底感到幸福的優點。更不用說這樣的「便宜」是建立在對勞工的剝削上、對專業不尊重，凡事追求低價高量到基礎上。

她補充道，台灣的媒體、網路社會充滿立場搖擺、情緒化的評論。還有填鴨式教育制度，更是一個毒瘤。補習文化盛行，一路讀死書，她直言「看到火車站補習大樓林立，學生連等公車都在看書，我就覺得很心酸」。然而她也知道以上問題早已根深蒂固，直呼「我們這一代的努力，只是在拖延一場不可避免的崩壞」。

貼文曝光後引來許多人抨擊「每次看到這種井蛙文就想笑，肯定是沒見識過英澳的teens多兇殘」、「在台灣都過得有點辛苦，就不要幻想出國多爽了」、「台灣妳都嫌辛苦了，到國外妳會更慘」、「妳去國外是去觀光，當然感覺不到別國的困難」、「別忘了國外永遠有歧視問題」、「很多成功移民的人最後都跑回台灣了，他們主要原因就是國外太無聊了」、「在國外要活得有生活品質也是不簡單喔」。

不過也有網友共鳴「不喜歡路邊要蓋人行道，還要里長跟路邊居民同意」、「我也有同感，臺灣確實是越來越爛」、「台灣車、房很貴，而且生活用品其實沒有比國外低多少」、「妳的邏輯我很喜歡，但妳的貼文引來的反對和酸言酸語，也是我討厭台灣人的原因」、「希望原PO可以努力出國工作看看，百聞不如一見，祝順利」。