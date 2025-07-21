從2百到5百！她曝美甲越來越貴 業內人士嘆：我們也要活下去

做美甲價格變得越來越貴的理由是什麼呢？一名女網友發文，感嘆現在做美甲越來越昂貴了，從前手模卸甲只要2百元，現在卻要5百，做單色更要上千元。對此，不少行業人員出面解釋，因為物價、通膨導致材料或房租上漲，「不漲價真的會餓死」。

一名女網友在Dcard發文，表示現在做美甲的價格一直在上漲，從前手模卸甲費只要2百元或3百元而已，現在都漲到了500元，做單色更要1千元到2千元，對此詢問網友們的意見。

此文一出，不少業內人員解釋，因為原物料、房租等等都在上漲，不得不漲價，「因為還有很多東西也都漲價呀，房租、材料、人力技術、進修等等」、「開店最大的成本是房租，這一兩年房租年年漲，定價能不漲嗎？」、「時薪也在漲啊」、「便當都漲價，連美甲工具都漲價，不漲他們應該會餓死」、「房租水電材料進修營業稅都不用錢喔，什麼都漲啊，我們買的材料，上的進修課程也是一直漲啊」。

有網友也感嘆做美甲越來越花錢了，「跟一年前比漲了三四百，快要做不起美甲了」、「我也覺得美甲越來越貴所以又改回自己塗指甲油」、「已退美甲+1，不是做不起是越來越覺得CP值很低」、「我給越南店做素色原本500也漲到600了」、「做美甲真的超貴，所以我後來都自己做，超省，色膠一罐用到天荒地老」。

也有網友提到美甲師門檻的問題，「反正這個行業沒啥門檻美甲師滿街跑，漲價就換一間比較便宜技術也還不錯的就好啦」、「現在美甲師不是當了美甲師就不用再進修，他們會隨著自己的資歷調整費用很合理」、「美甲行業什麼人都有，基本證照都不用，也沒有專門培訓的科系，也聽過自學一兩個月就出來自稱美甲師收費還不低」。