藥局狂開比超商多！他問「真那麼好賺」？網揭：少一條件難撐

在台灣走在路上可以發現藥局數量相當多，據財政部近年統計，全台包括連鎖及非連鎖的藥局總家數已超越7-11的門市，也讓不少人興起開藥局的念頭，引發網友好奇「是否真的那麼好賺」？

一名網友在PTT八卦板發文，表示藥師朋友抱怨在醫院工作不僅要瘋狂包藥還需要輪班，實在是太累了，因此萌生開藥局的念頭，但資金不足，原PO得知後想跟朋友合夥，認為自己可以融資給他，不過他也想知道「開藥局好賺嗎？」，以及需要多少啟動資金，「我記得藥局這行業不是都寄賣嗎？應該也不需要這麼高的資金門檻吧？」

貼文一出，網友紛紛留言「我家100公尺內6間藥局」、「你看大型藥局一直開就知道了」、「只有沒時間休假的問題」、「現在藥師很缺」、「這行業也跟超商一樣連鎖才好賺」、「開店數量遠不足需求啊，高齡化，最好藥局20公尺就一間」。

不過也有過來人持保留態度，「老家在台北開藥局收掉了，應該連鎖才賺」、「生意好大概月收入20萬上下，但是關店的也不少」、「看競爭狀況，經營好一個月淨利30以上」、「沒有想像中好賺，非連鎖的很難撐，要是藥師沒法打入在地生活圈，就等著收攤」、「親戚之前開一間藥局，已經收起來了」、「我們這邊有一間只做長期處方箋領藥，還請好幾個，老闆說這樣比較輕鬆」、「藥局很多利潤很薄的品項，連鎖比較好賺是因為採購成本比同業低很多」。