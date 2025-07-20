基本工資追上日本？網友實算：台灣移工比在日本更能存錢

日本曾經是亞洲移工的理想國，如今，台灣的最低薪資逐漸逼近，甚至隱隱具備優勢。近日，有網友在Dcard上分享數據，表示在十五年前，日本全國平均最低時薪為736日圓（以當時匯率約新台幣295元），當時我國勞動部公告的全國最低時薪僅98元，台灣僅為日本的33%。而現在，日本最低時薪為1055日圓（以現今匯率約新台幣206元），而台灣則為190元，已達日本水準的93%。

原PO指出，此數據顯示台日兩國的差距正快速縮小，如果再考量日本的高稅收以及比台灣更高的房租，在台灣領基本薪資的外籍移工所存到的錢，可能比在日本還多。

貼文一經發出便引來熱議，「日本能買到價格更低的蔬果、海鮮跟工業食品。跟全聯比的話，（台灣）不管進口或本地產都比日本貴」、「但是日本食品海鮮價格都比台灣低」；還有網友認為，日本整體生活環境比台灣更優質，「那邊生活環境大贏，特別是對行人友善的部分」、「那邊的好處就是環境好、街道乾淨、交通方便、國民普遍很守法」。

不過，也有人認同原PO的看法，表示「日本的勞健保稅金什麼的加起來扣20%以上，所以實際領取的基本薪資已經輸台灣了」、「日本人現在超窮的」、「日本政府為了扶植產業，長期貶值，人民購買力越來越低」。