有錢也吃不到！知名Buffet訂位爆滿 網傻眼：太荒謬了

高檔Buffet人氣爆棚，不僅假日座位全滿，連平日也難求一席。知名自助餐廳「饗饗」近日引發熱議，一名網友凌晨在PPT發文，表示突然想念法式羔羊排的好滋味，打開官網卻發現訂位從7月18日到8月17日一路全滿，整整一個月無位可訂，傻眼直呼：「這也太誇張了吧！」

根據饗饗官網資訊，晚餐時段每人價格最高來到1990元，加上10%服務費，一餐破兩千元，但依舊供不應求，連臨時候補的機會都極低。該網友無奈表示：「有錢也吃不到飯，2025年台灣到底怎麼了？」

貼文一出，引發多數網友熱烈討論，有鄉民表示，「看著滿街的雙B我也很疑惑」，也有人質疑「說臨時能訂到我滿懷疑的，去吃101那間看到很多空位，卻不讓補人進場」，認為部分熱門時段可能為控場保留；但也有不少人分享親身經驗，「我每次突然想吃都直接去，從來沒吃不到過」、「當天早上打電話訂晚餐，幾乎都還有」，顯示高人氣之下，仍有可能「打電話碰運氣」。

部分網友則從社會現象切入，「房子越住越小，小孩越生越少，沒小孩的生活開銷就全花在吃喝上」、「不婚不生不買房，當然有錢吃饗饗」，認為這波訂位熱潮反映出台灣消費型態的轉變。也有網友戲稱「Buffet多得跟狗一樣，硬要吃饗？」、「線上訂位都假的」，更有人點出代訂平台、人為控位可能影響訂位難度。

不過饗饗也並非唯一「一位難求」的餐廳，隨著台股創高、暑假來臨、父親節將至，熱門餐廳訂位爆滿成常態，部分網友建議「趁傾盆大雨的平日早上現場候位，成功率比較高」。