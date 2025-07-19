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普發1萬成空？她花9900元買線上課程喊後悔 網笑：餅不能隨便吃

聯合新聞網／ 綜合報導
立法院日前通過特別條例，國民黨團增訂普發現金1萬元。圖／本報系資料照片
立法院日前通過特別條例，國民黨團增訂普發現金1萬元。圖／本報系資料照片

國民黨日前在立法院以人數優勢，三讀通過「全民普發1萬元」，預計10月底前發放，不過行政院長卓榮泰不但表明不支持，還稱有違憲疑慮。對此，一名網友分享，自己以為10月底就會拿到1萬元，先買了9900元的線上課程，直呼「相當後悔」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名女網友在Dcard以「真尷尬，本來以為有普發1萬，結果多花1萬元了」為題，指出自己以為普發1萬已經確定，就花了9900元購買線上課程，選擇分期付款，每期3300元，原本打算用普發1萬元來支付，結果看到新聞說可能不會發放，讓她感嘆「好後悔！以後我等錢確定入帳後，再花錢好了」。

貼文一出後，不少網友都表示「怪國民黨吧！違憲增加預算，畫大餅給妳聞香而已」、「早就習慣錢到帳再說，這塊餅我是不隨便吃的啦」、「去找藍白發給你啊，他們要發的」、「也不能怪你啦，正常都是三讀通過就實行，可惜現在執政黨不太正常」、「妳錯就錯在太相信這個政府」、「民進黨優先支持財團啦，你哪來的自信」、「行政院從頭到尾都表態說不發，怎麼敢先預支？」。

不過，也有部分保持中立的網友回應「不管你支持哪個黨，等確定現金入帳再花吧，變數太多了」、「還沒拿到就先花掉是什麼爛習慣」、「就算真的會普發一萬，一次就花完也真的是...」。

對此，原PO也回應，因為線上課程對她工作升遷上有幫助，才決定花9900元購買，分三期付款是因為存款卡在儲蓄險，平常本來一個月可以存1萬5，現在分三期，一個月多扣3300元，等於之後一個月只能存1萬2，決定少存一些錢，也不打算退掉線上課程。

行政院 立法院 普發一萬 國民黨 台電

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