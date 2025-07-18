快訊

「倫理不明」台師大女足抽血爭議 教育部下通牒命開鍘周台英

女足抽血案延燒…台師大明首開記者會 教練周台英將親上火線說明

哪位名人凍齡最讓人服氣？最多人點名「她」：基因太好了

聯合新聞網／ 綜合報導
許路兒凍齡外貌震驚世界。圖／摘自IG
許路兒凍齡外貌震驚世界。圖／摘自IG

不少人為了讓自己看起來比實際年齡年輕，都會努力保養，尤其藝人更是如此。有一名女網友好奇發文詢問，有沒有哪一個名人真的「凍齡」讓人看了很服氣？貼文引發不少討論，其中許維恩的姊姊被最多人點名。

原PO在PTT以「有沒有哪位凍齡名人讓你福氣？」為題發文，她說電視上常會指哪個人凍齡有成，完全看不出年紀，卻讓她不以為然，因為仔細看還是能看出有點年紀，因此很好奇，「有沒有哪位名人是真的凍齡到讓你覺得太神了，你只服他，而且確認不是靠修圖來的？」

貼文引起熱議，不少人紛紛提出自己看法，「謝金燕，自律的代表，以後會超越美鳳」、「謝金燕、陳美鳳，雖然也有醫美的功勞，但我覺得他們還是蠻自律的」、「郭富城超誇張」、「內田有紀，沒有之一，比18歲還正」、「在醫美技術還沒那麼巔峰百花齊放的時代，有個人叫潘迎紫」、「蘇慧倫吧，超扯的」、「林志穎，現在跟當年拍校園敢死隊的時候一模一樣」、「王心凌不錯，皮膚體態都保養得很好」。

其中最多人點名的就是藝人許維恩的姊姊許路兒，「許路兒，還是很美」、「許路兒真的很厲害」、「許路兒基因真的太好了」、「許路兒，未婚未生又當平面model才能保有少女感」、「許路兒啊，50歲還是香的」。

不過也有網友對此不以為然，「好幾個都是大幅醫美，還有代言」、「沒有，全部近看不化妝破功」、「凍齡都是假的，只能說保養比同齡人好」、「凍齡是枷鎖耶，像裹小腳」、「保養和醫美的界線有時候沒那麼好分」、「根本沒有，都嘛是濃妝修圖」、「老實說，以上提的全部都還是能看到歲月痕跡，說看不出來的如果不是太恭維，就是該去掛眼科了」、「看電視的影像可能不太準，因燈光和化妝會有誤判」、「為什麼要服氣？年紀到了沒變老才恐怖吧」。

陳美鳳 醫美 謝金燕 許維恩 林志穎

延伸閱讀

頭包浴巾還能美成這樣！林志玲「大秀不科學美腿」50歲凍齡3秘訣大公開

46歲河智苑凍齡保養曝光！瘦身靠低鈉飲食、每天晨跑維持少女體態

謝金燕曬GD公仔龍哥本尊來按讚！嗨喊：瘋掉 曝「盆栽還在飛」

唐突惡臭？金曲獎公布頒獎嘉賓卻混入「野獸先輩」迷因

相關新聞

哪位名人凍齡最讓人服氣？最多人點名「她」：基因太好了

不少人為了讓自己看起來比實際年齡年輕，都會努力保養，尤其藝人更是如此。有一名女網友好奇發文詢問，有沒有哪一個名人真的「凍齡」讓人看了很服氣？貼文引發不少討論，其中許維恩的姊姊被最多人點名。

「文科生的烏托邦」他來台灣1城市旅遊驚豔 一票人爆共鳴：很神奇

暑假到來，許多人都喜歡到台灣旅遊，體驗各種文化。近日，一名中國大陸網友在「小紅書」感嘆，自己到台北後，發現整座城市...

寧可省錢出國玩 他揭國旅「2致命傷」：被自己玩死的

暑假是旅遊旺季，但近年來國旅爭議不斷地被拿出來討論，不少人寧可多花一點錢出國玩，也不願意留在台灣旅遊。有一名網友透露10幾年前和同學出遊，包一整棟民宿，每個人負擔不用千元，但如今一個人卻得要分攤近2千元，讓他無奈直呼「國旅其實就是被自己玩死的」。

養生村月租金14萬元引驚呼 網：有錢人的另類渡假飯店

房價逐步高漲，許多首購族買不起房，又擔心未來退休生活沒保障，因此把目標鎖定在「養生村」等地方，不過養生村的價格、居住條件也不一樣。日前有位網友貼出「2025年全台養生村費用、地點、入住條件」，驚呼「養生村是資產族在住的吧！」

當年排翻…他驚「孫東寶怎麼倒這麼多間？」 內行人點出2致命關鍵

平價牛排是不少人心中的經典台式美食，而曾在全台快速展店的「孫東寶台式牛排」，近來卻頻傳關店消息，引發網友討論。一名網友在PTT發文表示，記得幾年前孫東寶在各地開了很多分店，甚至一度需要排隊，如今卻看到接連倒閉，讓他不禁好奇：「平價牛排有這麼難賺嗎？」，有內行人認為「口味」和「價格」的改變導致。

她嘆1職業「奧客比例最高」 過來人爆共鳴：200％認同

無論從事何種行業，都相當害怕遇到「奧客」。一名女網友分享，很多老師從學生時期就開始待在校園，沒出過社會，成為奧客的比例最高，尤其是中小學老師最明顯。貼文一出，引起網友熱議。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。