哪位名人凍齡最讓人服氣？最多人點名「她」：基因太好了

不少人為了讓自己看起來比實際年齡年輕，都會努力保養，尤其藝人更是如此。有一名女網友好奇發文詢問，有沒有哪一個名人真的「凍齡」讓人看了很服氣？貼文引發不少討論，其中許維恩的姊姊被最多人點名。

原PO在PTT以「有沒有哪位凍齡名人讓你福氣？」為題發文，她說電視上常會指哪個人凍齡有成，完全看不出年紀，卻讓她不以為然，因為仔細看還是能看出有點年紀，因此很好奇，「有沒有哪位名人是真的凍齡到讓你覺得太神了，你只服他，而且確認不是靠修圖來的？」

貼文引起熱議，不少人紛紛提出自己看法，「謝金燕，自律的代表，以後會超越美鳳」、「謝金燕、陳美鳳，雖然也有醫美的功勞，但我覺得他們還是蠻自律的」、「郭富城超誇張」、「內田有紀，沒有之一，比18歲還正」、「在醫美技術還沒那麼巔峰百花齊放的時代，有個人叫潘迎紫」、「蘇慧倫吧，超扯的」、「林志穎，現在跟當年拍校園敢死隊的時候一模一樣」、「王心凌不錯，皮膚體態都保養得很好」。

其中最多人點名的就是藝人許維恩的姊姊許路兒，「許路兒，還是很美」、「許路兒真的很厲害」、「許路兒基因真的太好了」、「許路兒，未婚未生又當平面model才能保有少女感」、「許路兒啊，50歲還是香的」。

不過也有網友對此不以為然，「好幾個都是大幅醫美，還有代言」、「沒有，全部近看不化妝破功」、「凍齡都是假的，只能說保養比同齡人好」、「凍齡是枷鎖耶，像裹小腳」、「保養和醫美的界線有時候沒那麼好分」、「根本沒有，都嘛是濃妝修圖」、「老實說，以上提的全部都還是能看到歲月痕跡，說看不出來的如果不是太恭維，就是該去掛眼科了」、「看電視的影像可能不太準，因燈光和化妝會有誤判」、「為什麼要服氣？年紀到了沒變老才恐怖吧」。