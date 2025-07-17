「文科生的烏托邦」他來台灣1城市旅遊驚豔 一票人爆共鳴：很神奇

暑假到來，許多人都喜歡到台灣旅遊，體驗各種文化。近日，一名中國大陸網友在「小紅書」感嘆，自己到台北後，發現整座城市都被文字環繞，處處充滿文藝氣息，忍不住直呼「台北是文科生的烏托邦」，引起一票大陸網友共鳴。

原PO表示，他很喜歡台北整個城市被詩歌和文字環繞的感覺，平時自己會在女巫店（餐館）聽歌，在舊書店挖寶，偶而還會發現充滿古色古香的舊海報，以及用十塊錢就能買到的老式電影票。在台北旅遊期間，他也拍了許多張照片，其中包含位於機場捷運A1台北車站內的車道光廊、街邊書店和餐廳等。

文章最後，原PO更引用知名作家簡媜著作中的一句話作結，「跟我回去十八歲，躲到台大校園杜鵑花叢下，不要被命運找到」，分享自己在台北旅遊的美好體驗。

貼文一出，許多大陸網友紛紛表示嚮往，「去過台北，真的去了會自帶文藝氣息」、「好想去台灣讀書啊」、「台北太文藝了，我爸去一回，回來一段時間都快成文藝青年了」、「台灣蠻神奇的，的確一直有股文學氣息，但他們的科技也很強」、「台北真的很文藝，街頭的文案都讓人看到發呆，是一種細碎入微的美」。

但也有人不認同，「只是營銷的童話而已」、「台北旅居1個月，我覺得南京比台北文藝多了」、「大陸地鐵站不到處都是各種詩詞名句嗎？這有什麽特別之處嗎？」、「其實只是台灣的人文環境更好一些，文科生就業一樣是地獄開局」。