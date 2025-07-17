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寧可省錢出國玩 他揭國旅「2致命傷」：被自己玩死的

聯合新聞網／ 綜合報導
國旅花費昂貴一直被許多人詬病，圖為墾丁大街觀光客。聯合報系資料照片／記者潘奕言攝影
國旅花費昂貴一直被許多人詬病，圖為墾丁大街觀光客。聯合報系資料照片／記者潘奕言攝影

暑假是旅遊旺季，但近年來國旅爭議不斷地被拿出來討論，不少人寧可多花一點錢出國玩，也不願意留在台灣旅遊。有一名網友透露10幾年前和同學出遊，包一整棟民宿，每個人負擔不用千元，但如今一個人卻得要分攤近2千元，讓他無奈直呼「國旅其實就是被自己玩死的」。

原PO在Dcard發文表示，10多年前讀大學時很喜歡和同學去東部玩，租一棟8人左右的包棟或包層民宿，還有辦法壓到一個人一天500元到900元左右，但現在很多包棟民宿已經漲到一個人一晚1000多元，有的甚至快2000元，而且很多都沒有等同的品質。他說民宿都變得這麼貴了，更不用說飯店更貴了。

除了房價變貴以外，原PO認為景點也是問題之一。他說東部有許多自然景觀，但西部若不是去山區景觀區，大多一定是去所謂的人文相關地區。原PO以台南為例，當年第一次造訪時，就被不少交通違規亂象給嚇到，例如機車違規騎上人行道、違規紅燈右轉等，讓他無奈地說「別說外國人，連我這個本國人也很難接受。那邊確實有很多特別的古蹟，但在這樣的環境，真的會讓人沒有想去的動力」。

原PO說學生時期還會想跟同學去東部玩幾天，但現在出社會後，已經很久沒有國旅、出遠門玩了，頂多過個水兩天一夜玩玩而已，他直言不是無法負擔價格，而是那樣的價格沒辦法讓他玩到對應的感受，倒不如把錢省下來出國玩還比較值得。

貼文獲得不少共鳴，「那個房價真的要讓他們倒一批才行」、「我大四去宜蘭包棟，攤下來一個人600多一點，去年去宜蘭包棟，一個人都快2000」、「人傻錢多才國旅」、「中南部飯店房價真的太驚人，去澳門玩可能都沒國旅貴」、「國旅有一半費用都花在住宿」、「夜市的攤販賣的也幾乎清一色」、「國旅失敗的原因就是觀光品質太差，糟糕的市容、混亂的交通，2025年了，人行道還是沒普及。千篇一律的老街，又髒又亂又醜又貴」、「最近去日本玩回來後…國旅真的很盤」。

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