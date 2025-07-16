養生村月租金14萬元引驚呼 網：有錢人的另類渡假飯店

房價逐步高漲，許多首購族買不起房，又擔心未來退休生活沒保障，因此把目標鎖定在「養生村」等地方，不過養生村的價格、居住條件也不一樣。日前有位網友貼出「2025年全台養生村費用、地點、入住條件」，驚呼「養生村是資產族在住的吧！」

日前有位網友在PTT貼出養生村的價目表，像在桃園龜山的「長庚養生村」，入住條件為年滿60歲，月租金2.7萬至4萬元；台北內湖的「康寧生活會館」，入住條件是滿55歲，生活能自理的族群，月租金7萬到14萬元；新北板橋的「新板傑仕堡」入住條件則為年齡無限制，生活能自理者，兩房一廳租金8萬元，一房一廳租金6萬8千元，而新竹關西的「亞洲健康智慧園區」，則是月租金6萬元，但要收保證金約600萬元。

原PO表示「我看到這個滿驚訝的，很多養生村都要6-8萬元租金，如果我要居住在那，一定要有3-4間房子可以收租，現金流要有12萬以上，又持有股票，負債比也很低，才負擔得起這些費用，（但有錢）為什麼要住在這？」他推論「可能是單身、很寂寞，需要和人互動，所以想特別花錢聚在一起嗎？可是老人不會想和年輕人相處嗎？入住條件要自理生活，老人真的有那麼多錢的，會去住養生村嗎？」

文章曝光後，許多網友表示「這種地方是給小孩很有錢，可以把家長丟來的人住」、「是給有錢家庭的長輩住的，養生村可是很搶手的」、「大多都是移民回來住的，你去長庚養生村過年前後走一圈就知道」、「說到底生活品質都是用錢打造的，長庚雖然收費比較便宜，但是吃飯選擇就沒那麼多」、「我親戚之前住過，兒子在美國當醫生養不起父母，讓長輩住進長庚就可以隨便花錢了」、「養生村老實說比房貸還貴，還要求生活自理」、「價格開那麼高，排隊還不一定排得進去住」、「養生村還要限制沒有病才能住，其實就像是有閒錢、健康老人的渡假飯店而已」。