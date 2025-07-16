當年排翻…他驚「孫東寶怎麼倒這麼多間？」 內行人點出2致命關鍵

平價牛排是不少人心中的經典台式美食，而曾在全台快速展店的「孫東寶台式牛排」，近來卻頻傳關店消息，引發網友討論。一名網友在PTT發文表示，記得幾年前孫東寶在各地開了很多分店，甚至一度需要排隊，如今卻看到接連倒閉，讓他不禁好奇：「平價牛排有這麼難賺嗎？」，有內行人認為「口味」和「價格」的改變導致。

該名網友在PTT發文回憶，當初附近的孫東寶新開幕時人潮滿滿，品牌打出「台式牛排教父」形象，也讓人覺得頗具規模和質感。不過最近再經過時，店面已經沒什麼客人，甚至出現歇業情形。他在貼文中兩度發問「孫東寶怎麼倒這麼多間？」引起不少網友共鳴與回應。

有人認為，孫東寶雖主打平價市場，但近年來在「價格與口味」上的競爭力漸失，不少內行人直言，如今孫東寶的CP值已不如以往，這也可能是其連鎖店數量大幅減少的主因之一。網友也紛紛回應「沙拉吧太悲劇，毫無CP值可言」、「有夠難吃」、「漲價是蠻兇的沒錯」、「目前定位最尷尬的餐飲店，沒有之一」。

也很多人認為，集團重心可能放在「貴族世家」上，「同樣集團的貴族mini或許會取而代之」、「改捧貴族啊」、「反正就消費口味會變，當初就是貴族肉難吃，靠沙拉吧撐不下去才改孫東寶，現在又變回去了，我看過五年大家又會想改回來」、「貴一點很多人乾脆去我家、貴族吃到爽，便宜」。