「每天跑步=痛苦折磨？」他靠這3招 輕鬆跑完10K

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聯合新聞網／ 綜合報導
跑步是許多人入門有氧運動的首選，但也有不少人對其抱持刻板印象。示意圖／Ingimage
跑步是許多人入門有氧運動的首選，但也有不少人對其抱持刻板印象。示意圖／Ingimage

跑步一直被視為最親民的運動之一，不需器材、不限場地，低門檻、低成本，是許多人入門有氧運動的首選，但也有不少人對跑步抱持刻板印象，認為辛苦又難堅持。近日，有網友在Dcard上分享自己從「跑5K就痛苦」到如今輕鬆跑10K的心路歷程，並點出造成跑步困難的三個原因以及改善方法。

這位網友認為，第一個原因在於教育環境。他指出台灣學校普遍不鼓勵長跑，體育課大多只要求短跑，測驗也只到1.6K，導致學生普遍對長距離缺乏信心與適應力；相較之下，日本則從小訓練長跑，風氣差異明顯。第二個原因是錯誤用力，他表示多數人習慣「用盡全力」跑步，認為跑步就該衝刺，導致剛開始就喘到不行，其實長距離應從輕鬆跑起，能邊跑邊聊天才算正常節奏。第三個問題則是過去體育課常在大太陽底下跑步，加上必須全力衝刺、汗流浹背，讓人產生「跑步＝痛苦」的負面印象。

他也分享幾個改善方法：

挑選舒適的環境

盡量在晚上、陰涼、有風，甚至是有冷氣的地方跑。

維持慢速節奏

用舒服不會喘的速度跑步、讓心率穩定，且跑完也不應過度疲憊。

以「時間」為目標

專注於時間而非距離，像是用「輕鬆跑30分鐘」取代「今天要跑5公里」，能避免過度追求成績帶來壓力

貼文引來不少網友熱烈討論，「講得蠻好的，初學者真的應該先跑出習慣」、「真的，跑步會上癮，現在一天沒跑全身不舒服」、「跑步真的很舒服，尤其爆汗後更爽」；但也有人痛苦表示，「我連跑500公尺都覺得痛苦」、「我連跑100公尺都感覺快死了」、「明顯跑步的痛苦因人而異，有的人多巴胺分泌的就是快，這世界上到底有什麼100%快樂的運動方法呢」。

體育 門檻 運動 壓力

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