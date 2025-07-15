他驚訝日本連工地也很乾淨 網讚：整潔度世界第一

工地常常因為施工過程中塵土飛揚，導致有些髒亂。日前有網友發現，日本不只街道乾淨，連建築工地都很乾淨，他指出「日本很多小巷子的建案都很工整，連工人的衣服裝備也都很齊全整潔」。文章曝光後，許多人對比台灣狀況，指出「台灣人不在乎整潔，也不願意加錢」。

一名網友在PTT發文表示，這次到日本工作百忙之中去別的地方玩，剛好從高樓往對面看，看得到日本建築施工狀況，發現圍起來的工地區域很乾淨整潔。原PO表示，「我在桃園也看過很多工地，家裡對面也有在蓋，很多優質建商的建築工地都看過，真的差日本很多」。

他又分享「日本小巷子的建案也很工整，甚至連木屋架構也滿乾淨，工人的衣服裝備也都乾淨整齊，沒有工人做工的感覺」。文末他感嘆，「或許台灣工地環境乾淨整潔，就更容易吸引人去工作了」。

貼文一出，引來網友看法兩極，有人認為「台灣不用想了」、「台灣人要你出錢就是要你命，看看管理費就知道」、「台灣看交通就好，超速酒駕逼車，路口不減速」、「工人水準真的差很多！真的不懂台灣大多工人為什麼要把自己弄得髒兮兮」、「日本的施工品質和整潔度，全世界應該排第一吧」、「之前有看過砂石車要從工地出來，洗得超乾淨的，日本人真的很用心，不像台灣隨便沖一沖」、「日本的卡車都超乾淨」。

也有人表示，「大家都很羨慕日本街道乾淨整潔、市容好，這些都有代價的」、「在台灣生活比較快樂不壓力」、「問題是日本這樣搞一樣缺工」、「日本一樣有天坑，不要亂吹了」、「日本的東西很好，做事龜毛是優點，但沒競爭力是缺點」、「日本工人真的很帥，但你有沒有想過他們怎麼那麼愛喝酒？」

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