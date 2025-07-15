她嘆1職業「奧客比例最高」 過來人爆共鳴：200％認同

無論從事何種行業，都相當害怕遇到「奧客」。一名女網友分享，很多老師從學生時期就開始待在校園，沒出過社會，成為奧客的比例最高，尤其是中小學老師最明顯。貼文一出，引起網友熱議。

這名女網友在社群平台「Threads」表示，老師是奧客比例最高的職業，因為很多老師念完書畢業就進入校園，根本沒出過社會、沒被社會鐵拳教訓過，尤其是中小學老師，最容易成為奧客。

貼文一出後，引起廣大網友共鳴，紛紛表示「超級同意，以前做服務業最討厭接到的客人是老師，超愛A贈品」、「買房時鄰居是老師，就是嫌惡設施啊」、「護理師遇到奧的病人，問職業八九不離十是國中小老師，真的超有感」、「在診所上班最不歡迎的職業是老師」、「身在銀行業每每遇到奧客，瞄了一下對方基本資料，看到又是老師」、「真的，以前旅遊業時接過退休老師團，根本惡夢」、「租賃仲介路過，200％認同」。

不過，也有不少網友留言緩頰，「近二十年來入職的老師，已經很少很少如您所說的那樣不懂社會事囉，因為您講的，是那個早期師範大學一畢業就可以直接當老師的年代的事，社會的確有社會的鐵拳，但您確定教育圈就沒有嗎？」、「你可能遇到還是早期還可以打罵時代的老師，現在的教育環境，老師卑微的跟什麼一樣，我都笑稱自己是教育服務業」、「一竿子打翻一船人，對某些善良、願意付出的老師不公平」、「我爸媽都是國小老師，他們從以前到現在數十年的待人處事態度我都看在眼裡，不覺得跟奧客能扯得上關係」。