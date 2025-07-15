淘寶「超商貨到付款」將上線 網曝台灣人1壞習慣：撐不了多久
大陸電商平台淘寶是不少台灣人喜愛的網購平台，淘寶近期宣布，台灣即將上架超商貨到付款服務，只要通過身分驗證即可使用。貼文一出後，引起廣大網友熱議。
淘寶在臉書表示，超商貨到付款即將上線，為了保障用戶交易安全，只要完成一次性身分驗證，未來支付方式就可以選擇超商貨到付款，預計於8月底左右正式上線。
貼文一出後，不少人表示「早該這樣了！」、「很多人喜歡貨到付款，是因為怕信用卡被盜刷」、「要手續費嗎？加幾趴？」、「運費是個問題，付費起來可能比買的東西還貴」、「尺寸經常超過，不能寄超商」、「東加西加更貴了」、「退貨很難」。
不過，也有許多網友不看好此項服務，回應「一堆不取貨玩死淘寶，看能撐多久」、「對岸大概沒見試過台灣鯛，這個應該很快就會被玩壞，一堆人買了都到貨不取，我不信淘寶後面受得了」、「部份台灣鯛太忙不取、忘了不取、臨時沒錢不取、看到更便宜的不取，我看淘寶沒1個月就改規則了」。
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