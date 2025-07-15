淘寶「超商貨到付款」將上線 網曝台灣人1壞習慣：撐不了多久

工地常常因為施工過程中塵土飛揚，導致有些髒亂。日前有網友發現，日本不只街道乾淨，連建築工地都很乾淨，他指出「日本很多小巷子的建案都很工整，連工人的衣服裝備也都很齊全整潔」。文章曝光後，許多人對比台灣狀況，指出「台灣人不在乎整潔，也不願意加錢」。

2025-07-15 16:54