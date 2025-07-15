路人1句話讓他秒回學生時代 釣出一票過來人共鳴：現在還會說

你還記得小時候的流行語嗎？一名網友分享，近期用餐時，發現隔壁客人突然說出一句「Let's 行（kiânn，台語發音）」，讓他感嘆超級懷念。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在社群平台「Threads」表示，近期在吃早餐時，隔壁桌的客人正準備要離開，此時突然說了一句「Let's 行（kiânn）」，頓時讓他彷彿回到學生時期，感嘆「真是懷念的年代！」

貼文一出後，引起不少網友共鳴，紛紛表示「我爸到現在還超愛講」、「超愛『Let's 行～』，我要講一輩子」、「我現在也跟我小學的孩子說『Let's行啊』」、「平時都還有在用，超喜歡」、「這是我！從小說到大」、「真的有夠有年代的」、「時代的眼淚，以前學生時代會這樣說」、「我都也會這樣說欸」、「昨天還聽到有路人說」。

此外，還有部分網友分享其他英語與別種語言混搭用法，「三Q，對方回：No Q」、「今天吃完午餐跟男友一坐進車裡，不約而同第一句話：So 熱（lua̍h，台語發音）」、「我都說：very 熱（lua̍h）」、「電話接起來：哞西哞西」、「還有騎機車，對要載的對象說chiūⁿ bé（上馬）」。