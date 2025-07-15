房價、政治讓人「壓力山大」…他問哪些國家適合移民 網友答案超現實

面對高房價、政治生態與生活壓力，不少台灣人心生疲憊，開始思考是否有更適合長居的國家。近日就有網友於Dcard上發文，表示台灣不適合居住，並詢問「適合台灣人移民的國家」有哪些，掀起網友熱烈回應。

不少人提供各種建議，「移民只有兩種，美國和其他」、「冰島、加拿大、烏拉圭，但有錢的話比較推新加坡」、「日本除了工作外，其他都贏，難怪台灣人最愛旅遊的地方是日本」、「存一點錢，然後直接移民到中國大陸二、三線小城市」。

有位網友進一步解釋，如果目標是「降低生活成本」，那麼中國大陸、泰國、越南、印尼，甚至南美部分國家如阿根廷與巴拉圭，都具備吸引力，物價低廉、移民門檻也較親民；若經濟條件稍佳，歐美澳加等國則提供良好醫療教育制度，但稅負高、生活成本重，適合工程師或中產退休族群。東歐如喬治亞、塞爾維亞與高加索地區，也可以視為彈性選項，但他也強調：「移民說穿了，更多是適不適合，而不是好不好的問題。」

但也有不少人直言，「如果你在台灣是魯蛇，在國外一樣是魯蛇。」、「有本事移民到比台灣好的人，在台灣過得都不差啊」、「適合移民的國家物價都蠻高的」、「世界上沒有完美的國家就認命吧」、「台灣是最適合底層生活的地方了吧，不適合打拚，但很好生活吧」。