1商旅CP值爆高？ 網大讚「肥宅天堂」：冰淇淋、自助吧隨意吃

很多人在出差時，會選擇住商務旅館，日前有位網友表示，他上週末去住康橋商旅，意外發現這根本是「肥宅天堂」，一樓有杜老爺冰淇淋，隨時都可以去吃，而且還有晚餐跟早餐，是吃到飽的形式，讓原PO驚呼「有沒有康橋商旅的八卦？」對此，許多內行人表示「以前CP值更高」。

一名網友在PTT發文表示，他上週末去康橋商旅住一晚，房價3380元，房間滿舒服的，也不像一些旅館會被留言負評說「蚊子很多、水不熱」，而且最吸引他的還有「杜老爺冰淇淋，可以隨時都去挖來吃」，原PO補充敘述「這間商旅一樓從下午3點到晚上8點會提供餅乾，晚餐跟早餐都是Buffet，根本是肥宅天堂」，因此他好奇問「有沒有康橋商旅的八卦？」

對此，有內行人表示「我印象中以前這間是千元左右，無窗房就可以吃免費的Buffet早餐」、「以前一晚2000就有找了」、「這間不錯，宵夜吃到爽，雖然菜色不多」、「住過幾次高雄鬧區的康橋，印象還不錯」、「住過台南的，除了房間已點小以外，其他還行」、「以前CP值很高」、「疫情前宵夜還能吃豆花、擔仔麵」、「這間算是乾淨且好好經營的」、「公務員出差很愛住這間」、「以前真的很佛」。

但也有網友對「CP值高」不以為然，「房價快跟五星級一樣了」、「床很難睡，適合不挑床的人住」、「3380一晚已經比五星級還貴了吧？」、「乾淨但床真的不好睡」、「康橋也要3380元？超貴」。