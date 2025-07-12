景點全都要走一輪！她不解「有錢人出國1舉動」 全場秒懂：我也是

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聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友分享，觀察身邊幾位富裕的同學，每次出國都顯得非常隨意且從容，不像自己總狂查資料且排滿行程表。示意圖／Ingimage
一名女網友分享，觀察身邊幾位富裕的同學，每次出國都顯得非常隨意且從容，不像自己總狂查資料且排滿行程表。示意圖／Ingimage

你出國時會把所有知名景點都走一遍嗎？一名女網友分享，觀察身邊幾位富裕的同學，每次出國都顯得非常隨意且從容，不像自己總狂查資料且排滿行程表。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名女網友在Dcard以「為什麼有錢人的小孩出國旅遊不會排太多行程？」為題，指出自己出國前都會做很多功課，提前查詢景點與路線，把每天行程安排得滿滿的，但對比身邊的有錢朋友，每次出國卻都很隨意，讓她感到很困惑。

貼文一出後，不少網友都表示「因為有錢人會住高檔飯店，飯店內有許多設施可以享受，可以悠閒的放鬆享受設施，而且很多名勝景點他們小時候都去過了，早就膩了」、「他們不用搶機票，想出國就出國，當自家廚房隨時可出」、「這叫有錢人的從容」、「出去玩就是要放鬆啊，不喜歡排太多行程，搞得自己壓力很大，也不能好好體驗」、「排那麼滿幹嘛？想去隨時都可以去」、「因為那是生活的一部分，不算旅遊」。

不過，也有部分網友分享就算不是有錢人，也不喜歡把行程安排太滿，回應「我不是有錢人，但我也樣排啊！沒玩到的下次再來玩，我是去渡假欸又不是去行軍，當然是先放鬆才能旅遊啊，比上班還累我出國玩幹嘛？一天最多排兩個點，剩下隨興走，7點就回飯店躺平聊天，超爽的」、「我不有錢，一年出國一次，但出國玩就是想放鬆、放空自己，所以我一天也是只會排1-2個行程」。

飯店 行程 景點 出國旅遊

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