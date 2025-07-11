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她愛用淘寶購物「台灣的半價」 內行人推另一電商：更便宜

聯合新聞網／ 綜合報導
現在的消費模式改變，網路購物已成為現代人的消費習慣。 示意圖／ingimage
現在的消費模式改變，網路購物已成為現代人的消費習慣。 示意圖／ingimage

隨著科技不斷地進步，網路購物已經成為現代人消費模式的主力，電商平台也看中商機，積極搶攻這塊大餅。有一名女網友透露自己習慣在淘寶買東西，價格便宜，還不會被台灣的中間商抽成，貼文引起兩極評論，還有人推薦另一個電商「拼多多」。

原PO在PTT發文表示，自己以前都是在蝦皮、momo買東西，除了食品，偏重物品、高單價電子產品都在台灣買，其他東西如衣服、生活用品、運動用品等都在淘寶買。除此之外還買過家具、電動車、廚房家電，價格都只是台灣的半價而已。

原PO說雖然還是會去大賣場購物，但也只是買吃的而已，「反正（上網）以圖搜圖，都能買到類似，不用被台灣中間商抽」。若是遇到產品故障，那就去大陸玩的時候再順便寄回去，賣家還會直接換新的、未拆封的商品給她，讓原PO直呼「真香」。

對此她也好奇想問，是否也有人的網購消費習慣轉移到淘寶？貼文引起熱議，不少人也認同淘寶很好用，「我啊，用過後就回不去了，現在陸系品質好價格又便宜」、「早就不在台灣電商買東西了，淘寶、拼多多都是台灣電商一半的價格」、「很早就換了，現在支持台灣貼牌產品的會被笑死吧」、「每次覺得東西太貴，就逛淘寶，真的都不會失望」、「台灣的很多也是淘寶來的，不如直接去淘寶買」、「很氣自己太晚知道淘寶」、「雖然有的時候寄台灣會寄丟，但淘寶的確便宜，品質也不會很低劣」。

但也有網友不以為然，「覺得中國品質很差，用沒多久就有問題」、「沒有，因為沒差多少錢，為了省那一點點錢，我寧願快速到貨」、「沒欸，淘寶貨質量都不太行」、「沒有，實體店面買完不用等」、「買了幾次，覺得品質不好，就不買了」、「品質不太行，退換貨又麻煩」。

還有人推薦另一電商「拼多多」，認為價錢更便宜，「習慣拼多多，淘寶好久沒買了」、「民生用品酷朋，家電小物衣服配飾玩具淘寶」、「現在有一半在拼多多買了，兩邊比價會有驚喜」、「近幾年京東跟拼多多，淘寶越來越少用」、「我從淘寶轉到拼多多，發現又更便宜了」、「原本蝦皮，也是變成拼多多」。

電商 網路購物 淘寶 拼多多

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