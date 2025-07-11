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飯店棉被為何都要塞床墊下？ 房務人員現身釋疑「真相超簡單」

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO對於飯店的棉被為何都要塞進床墊下方感到好奇，貼文也釣出房務人員出面解釋。 示意圖／ingimage
原PO對於飯店的棉被為何都要塞進床墊下方感到好奇，貼文也釣出房務人員出面解釋。 示意圖／ingimage

出遊住飯店，你是否有發現通常棉被都塞進床墊下面？有網友對此感到好奇，發文詢問為何棉被不自然放著就好，反而要塞進床墊下，到底有什麼原因？貼文引起不少討論，甚至還有不少房務人員出面解釋。

原PO在Threads發文表示，每次到飯店住宿時，一進到房間內就會發現棉被卡在床裡面，這樣的狀況讓他百思不得其解，不懂為何不自然垂放就好？難道是要單純營造整理後沒有人躺過的證據，還是有其他的冷知識原因？

貼文引起熱議，「聽說是國外學回來的，因為外國人都是直接人塞進去，不會把被子拉出來」、「要睡的時候棉被拉不出來真的好躁」、「沒有一次花力氣把它拉出來，都『咻』一鑽進去，睡起來很有安全感」、「塞進去被被子壓得緊緊的很舒服欸」、「我也都直接塞進去欸，還更不容易踢被子」、「有一種說法是床尾被子被固定住，就不會因為踢被子著涼，也有保暖作用」。

還有房務人員留言解答，除了整齊好看，也能證明有沒有整理過，「曾經做過房務的我也覺得很煩，幹嘛要塞進去，主管：因為好看」、「因為這樣看起來會比較整齊（前身是房務員，做到房務主管的路過）」、「我之前在旅館工作，前輩是說因為這樣可以向客人證明沒有人睡過這張床，同時也是整潔不雜亂，不會有會不會上一個人離開後沒整理的感覺」、「我問做過房務的男友，他說因為整齊，而且會知道有沒有整理過」。

飯店 房務員

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