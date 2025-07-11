惡魔果實？剖開西瓜見詭異螺旋紋路 內行人急勸：不要吃
每到夏天，許多人都會吃西瓜來消暑解渴，不過之前有位女網友在好市多買了一顆西瓜回家，剖開後卻發現果肉呈現奇特的紋路，彷彿就像日本知名動漫《航海王》裡的「惡魔果實」，內行人一眼秒懂出了什麼狀況。
這名女網友在臉書「COSTCO 好市多 消費經驗分享區」貼出照片，她說在大賣場買了一顆小玉西瓜回家吃，但將西瓜剖半後，發現兩邊的黃色果肉呈現對稱卻又奇特的螺旋狀紋路，讓她看了相當訝異，直呼這是「蜜西瓜」？
不少內行人一眼就看出問題，直言因為雨水過多，導致西瓜出現「水傷」的狀況，「壞了不能吃！是水傷」、「雨水太多，水傷」、「水傷，快爛了」、「下雨多，水傷」、「泡水瓜」、「水傷，退貨」、「雨水多，西瓜品質不會太好」。
還有不少動漫迷KUSO笑說很像《航海王》裡的惡魔果實，「聯想到惡魔果實」、「說不定是惡魔果實」、「特大號惡魔果實」、「水果系惡魔果實」、「這是魯夫的惡魔果實」。
《農業知識入口網》就有達人解釋，如果西瓜表面有不規則的白色斑點或是過於明顯的斑紋，代表可能有水傷；還有人表示，除了看果皮是否出現類似水浸狀斑塊，甚至裂果的情況，還可以用拍打聽聲音來辨別，如果輕拍無聲，就是水分過多或者過熟。
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