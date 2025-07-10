快訊

群創證實了！因應市場變化「關閉南科五廠」 產能將整併至其他工廠

日本「米騷動」漲價趨緩？自民黨政治難關還在後頭

國家級警報！3縣市超大豪雨狂炸「下到發紫」 降雨熱區曝光

游牧生活？房價太貴她想「住車上」 網提不便處：沒比較省錢

聯合新聞網／ 綜合報導
在高房價的現代，一名女網友考慮買一輛車住在車上。示意圖／ingimage
在高房價的現代，一名女網友考慮買一輛車住在車上。示意圖／ingimage

面對高房價，住在車上是否也是個好選擇呢？一名女網友發文，稱在高房價的現代，她考慮買一輛車，住在車上，再利用健身房洗澡，就可以生活了，對此，不少網友列舉出住在車上的不便之處。

一名女網友在Dcard發文，表示近年來台灣房價非常高，她認真考慮買一輛車，租或買一個停車位，再辦一張健身房會員當作洗澡用，就可以簡單生活，她估算一下，發現以上成本不用1000萬，「比買一間房便宜」，對此詢問網友的意見。

此文一出，不少網友提出住在車上的不便之處，諸如花費、容易壞、不安全，「需要油水電，光是加水就很麻煩，用水時還要省著用，用電也是，油轉電一定比較貴」、「容易壞，車上的零部件十幾年後都會壞，房子或許還能重新裝修，汽車就不容易了」、「颱風天感覺很恐怖」、「有人算過不如租套房划算，畢竟車子有污水處理的問題」。

也有網友提到上廁所、車位和法規等問題，「上廁所的問題有點麻煩，然後停車位也是非常難找跟檢舉達人很多」、「台灣潮濕悶熱不適合長時間車宿，車子零件還沒壞，人差不多先壞了」、「房車在國外很流行，但在台灣因為法規問題，要上手or上路移動其實蠻不方便的」。

根據《道路交通安全規則》第38條，對於車輛尺度、軸重、總重、後懸及段差都有嚴格規定，汽車全寬不得超過2.5公尺，其後輪胎外緣與車身內緣之距離，大型車不得超過15公分，小型車不得超過10公分；第79條規定，裝載貨物高度自地面算起，大型車不得超過4公尺，小型車不得超過2.85公尺，因此安裝車頂架、車頂帳時要特別注意。

房價

延伸閱讀

長輩退休多從事1活動 網大推：總比在家看電視好

老顧客賒帳...約「明天來還」卻沒出現 真相藏洋蔥逼哭4萬網友

朋友把試用品當「免費贈品」帶回家卻被告 她怪店家不厚道反挨批

台灣人沖繩住飯店小孩打破吊燈「賠近15萬日圓」家長怒喊：踩雷了

相關新聞

游牧生活？房價太貴她想「住車上」 網提不便處：沒比較省錢

面對高房價，住在車上是否也是個好選擇呢？一名女網友發文，稱在高房價的現代，她考慮買一輛車，住在車上，再利用健身房洗澡，就可以生活了，對此，不少網友列舉出住在車上的不便之處。

長輩退休多從事1活動 網大推：總比在家看電視好

退休族從職場上休息後，都從事什麼活動打發時間呢？日前有一位網友表示，他媽媽準備退休，已經安排5個行程，把自己的時間排到年底了，原PO發現「我爸媽跟朋友的爸媽，退休後不是在旅行，就是在往旅行的路上」，讓他好奇「長輩退休是不是很愛旅行？」

朋友把試用品當「免費贈品」帶回家卻被告 她怪店家不厚道反挨批

有些商品會有試用包，讓顧客體驗產品功效。不過日前有位女網友抱怨，她朋友誤以為連鎖賣場寶雅的試用品是「免費贈品」，於是帶回家使用，過了不久後，接到警察通知去做筆錄，被寶雅提告竊盜。不過貼文曝光後，許多網友批評原PO「試用跟贈品不一樣好嗎？」

日圓太甜！日本鼎泰豐炒飯超實惠 網見價格：真的超便宜

受到美國貿易談判，日、韓都沒討到便宜影響，日圓持續疲弱，9日上午日圓兌台幣出現史上最低價，來到0.2013，相當於以1元台幣可以換到近5元的日圓。一名網友曬出日本鼎泰豐「蝦仁蛋炒飯」的照片，換算台幣只要276元，在台灣卻要300元，網友們紛紛直言「真的超便宜」。

颱風導致「光電浮台吹散」 網再現老話題：光電板有沒有毒？

日前丹娜絲颱風過後，旭東環保科技公司的離岸太陽光電系統浮台遭吹散，大型黑色浮台結構體四散在屏東、高雄海岸，許多人擔心廢材沉入海底，影響漁民生計與生態環境。就有網友好奇談起老話題「光電板到底有沒有毒啊？」而這問題，以前經濟部即發過新聞稿澄清，「太陽光電無毒害，綠能環境融合共創多贏」。

只有3%不是漢人！他拿美國、印度對比 質疑：台灣還能叫多元社會？

台灣長期以來以「多元文化融合」為一大特色，教育與政府宣傳中常提及四大族群...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。