游牧生活？房價太貴她想「住車上」 網提不便處：沒比較省錢

面對高房價，住在車上是否也是個好選擇呢？一名女網友發文，稱在高房價的現代，她考慮買一輛車，住在車上，再利用健身房洗澡，就可以生活了，對此，不少網友列舉出住在車上的不便之處。

一名女網友在Dcard發文，表示近年來台灣房價非常高，她認真考慮買一輛車，租或買一個停車位，再辦一張健身房會員當作洗澡用，就可以簡單生活，她估算一下，發現以上成本不用1000萬，「比買一間房便宜」，對此詢問網友的意見。

此文一出，不少網友提出住在車上的不便之處，諸如花費、容易壞、不安全，「需要油水電，光是加水就很麻煩，用水時還要省著用，用電也是，油轉電一定比較貴」、「容易壞，車上的零部件十幾年後都會壞，房子或許還能重新裝修，汽車就不容易了」、「颱風天感覺很恐怖」、「有人算過不如租套房划算，畢竟車子有污水處理的問題」。

也有網友提到上廁所、車位和法規等問題，「上廁所的問題有點麻煩，然後停車位也是非常難找跟檢舉達人很多」、「台灣潮濕悶熱不適合長時間車宿，車子零件還沒壞，人差不多先壞了」、「房車在國外很流行，但在台灣因為法規問題，要上手or上路移動其實蠻不方便的」。

根據《道路交通安全規則》第38條，對於車輛尺度、軸重、總重、後懸及段差都有嚴格規定，汽車全寬不得超過2.5公尺，其後輪胎外緣與車身內緣之距離，大型車不得超過15公分，小型車不得超過10公分；第79條規定，裝載貨物高度自地面算起，大型車不得超過4公尺，小型車不得超過2.85公尺，因此安裝車頂架、車頂帳時要特別注意。