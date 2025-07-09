快訊

真的會爆！漢光演習淡水河阻絕設施 軍方規畫爆破演練

因「削凱子」淡出螢光幕...又被前男友控詐財420萬 薛楷莉出庭稱「遭陷害」

獨／藍營放行！特別條例補助台電千億 加普發現金周五拚三讀

長輩退休多從事1活動 網大推：總比在家看電視好

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友發現退休長輩很喜歡「去旅遊」，好奇問大家看法。圖片來源／ingimage
一名網友發現退休長輩很喜歡「去旅遊」，好奇問大家看法。圖片來源／ingimage

退休族離開工作崗位後，都從事什麼活動打發時間呢？日前有一位網友表示，他媽媽準備退休，已經安排5個行程，把自己的時間排到年底了，原PO發現「我爸媽跟朋友的爸媽，退休後不是在旅行，就是在往旅行的路上」，讓他好奇「長輩退休是不是很愛旅行？」

原PO在PTT以「長輩退休是不是愛旅行啊？」為題，指出他媽媽目前等待退休中，但卻早已經安排好5個旅遊行程，而且排到今年底了。原PO好奇問大家，「長輩退休除了旅遊，是不是沒別的事情了？我朋友的爸媽不是在旅遊，就是在旅行的路上，你各位的爸媽繞地球幾圈了？」

文章曝光後，許多人認為旅遊是好事，「出去玩才好呀，不能整天看電視，人生直接廢掉」、「這樣很好吧，不然一直跑醫院嗎？」、「很多長輩年輕時都在努力工作，沒出過國」、「有體力出去玩就要偷笑了」、「自己賺錢自己花，完全沒問題」、「我覺得這是好事，有錢有閒，身體又健康」、「你該高興，能出去玩要偷笑了」、「多的是走不動的，出去玩不是很好嗎？」、「不然要變成失智嗎？老人家多走動是好事」。

不過也有部分網友表示，他們爸媽不旅遊，「我爸媽都是在家看電視」、「我家爸媽現在退休在家看政論節目，整個受不了」、「我伯母是繼續種菜、賣菜，我老爸則繼續做水電，假日打牌」、「我爸媽都在家裡和朋友打麻將」。

疫情後出國熱潮不斷，根據《聯合新聞網》報導，國人最愛去的國家是「日韓」，去年出入境台灣機場的航空客運量達6396萬人次，創下疫後新高，其中出國達到1552.3萬人次，為國際旅客來台近兩倍，觀光逆差擴大。

出國旅遊 退休 長輩

延伸閱讀

日圓太甜！日本鼎泰豐炒飯超實惠 網見價格：真的超便宜

4生肖不拘小節、事業飛升...龍直率坦蕩 他創意無限

壓力大就想喝手搖吃甜食？ 營養師揭「壓力胖」3大解方

朋友把試用品當「免費贈品」帶回家卻被告 她怪店家不厚道反挨批

相關新聞

長輩退休多從事1活動 網大推：總比在家看電視好

退休族從職場上休息後，都從事什麼活動打發時間呢？日前有一位網友表示，他媽媽準備退休，已經安排5個行程，把自己的時間排到年底了，原PO發現「我爸媽跟朋友的爸媽，退休後不是在旅行，就是在往旅行的路上」，讓他好奇「長輩退休是不是很愛旅行？」

朋友把試用品當「免費贈品」帶回家卻被告 她怪店家不厚道反挨批

有些商品會有試用包，讓顧客體驗產品功效。不過日前有位女網友抱怨，她朋友誤以為連鎖賣場寶雅的試用品是「免費贈品」，於是帶回家使用，過了不久後，接到警察通知去做筆錄，被寶雅提告竊盜。不過貼文曝光後，許多網友批評原PO「試用跟贈品不一樣好嗎？」

日圓太甜！日本鼎泰豐炒飯超實惠 網見價格：真的超便宜

受到美國貿易談判，日、韓都沒討到便宜影響，日圓持續疲弱，9日上午日圓兌台幣出現史上最低價，來到0.2013，相當於以1元台幣可以換到近5元的日圓。一名網友曬出日本鼎泰豐「蝦仁蛋炒飯」的照片，換算台幣只要276元，在台灣卻要300元，網友們紛紛直言「真的超便宜」。

颱風導致「光電浮台吹散」 網再現老話題：光電板有沒有毒？

日前丹娜絲颱風過後，旭東環保科技公司的離岸太陽光電系統浮台遭吹散，大型黑色浮台結構體四散在屏東、高雄海岸，許多人擔心廢材沉入海底，影響漁民生計與生態環境。就有網友好奇談起老話題「光電板到底有沒有毒啊？」而這問題，以前經濟部即發過新聞稿澄清，「太陽光電無毒害，綠能環境融合共創多贏」。

只有3%不是漢人！他拿美國、印度對比 質疑：台灣還能叫多元社會？

台灣長期以來以「多元文化融合」為一大特色，教育與政府宣傳中常提及四大族群...

她問去日本泡裸湯「要除毛嗎」？過來人揭1狀況：這點更重要

你有在日本泡過裸湯的經驗嗎？一名女網友分享，近期要去日本旅遊，計畫要去泡湯，但想到自己私密處的毛髮沒有除乾淨，好奇發問「這樣會不會很顯眼，或者被別人覺得不衛生？」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。