長輩退休多從事1活動 網大推：總比在家看電視好

退休族離開工作崗位後，都從事什麼活動打發時間呢？日前有一位網友表示，他媽媽準備退休，已經安排5個行程，把自己的時間排到年底了，原PO發現「我爸媽跟朋友的爸媽，退休後不是在旅行，就是在往旅行的路上」，讓他好奇「長輩退休是不是很愛旅行？」

原PO在PTT以「長輩退休是不是愛旅行啊？」為題，指出他媽媽目前等待退休中，但卻早已經安排好5個旅遊行程，而且排到今年底了。原PO好奇問大家，「長輩退休除了旅遊，是不是沒別的事情了？我朋友的爸媽不是在旅遊，就是在旅行的路上，你各位的爸媽繞地球幾圈了？」

文章曝光後，許多人認為旅遊是好事，「出去玩才好呀，不能整天看電視，人生直接廢掉」、「這樣很好吧，不然一直跑醫院嗎？」、「很多長輩年輕時都在努力工作，沒出過國」、「有體力出去玩就要偷笑了」、「自己賺錢自己花，完全沒問題」、「我覺得這是好事，有錢有閒，身體又健康」、「你該高興，能出去玩要偷笑了」、「多的是走不動的，出去玩不是很好嗎？」、「不然要變成失智嗎？老人家多走動是好事」。

不過也有部分網友表示，他們爸媽不旅遊，「我爸媽都是在家看電視」、「我家爸媽現在退休在家看政論節目，整個受不了」、「我伯母是繼續種菜、賣菜，我老爸則繼續做水電，假日打牌」、「我爸媽都在家裡和朋友打麻將」。

疫情後出國熱潮不斷，根據《聯合新聞網》報導，國人最愛去的國家是「日韓」，去年出入境台灣機場的航空客運量達6396萬人次，創下疫後新高，其中出國達到1552.3萬人次，為國際旅客來台近兩倍，觀光逆差擴大。