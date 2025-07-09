朋友把試用品當「免費贈品」帶回家卻被告 她怪店家不厚道反挨批

有些商品會有試用包，讓顧客體驗產品功效。日前有位女網友發文表示，朋友誤以為連鎖賣場寶雅的試用品是「免費贈品」，於是帶回家使用，過了不久就接到警察通知去做筆錄，被寶雅提告竊盜。貼文曝光後，許多網友反酸，「試用跟贈品不一樣好嗎？」

原PO在臉書社團「新竹爆料公社」發文抱怨「寶雅很不厚道」，她說朋友以為寶雅的試用品是「免費贈品」，於是帶回家使用，沒多久就接到警察通知，要朋友去做筆錄，原來是寶雅提告「竊盜罪」。原PO表示，「我朋友整個傻眼，自始自終寶雅都沒有跟她聯絡，就直接提告」，因此痛批寶雅「很不厚道」。

不過貼文一出，多數網友都不挺，「當場試用，不是讓妳帶回家試用」、「試用品是不能帶回家的」、「怎麼會有人做錯事還上網討拍？」、「試用品不等於贈品喔」、「把試用品帶走就是竊盜啊，支持店家」、「不是贈品，帶走就等同偷竊，連三歲小孩都知道不能拿，還怪店家不厚道」、「試用品本來就不能帶走」、「這種被告就是剛好而已」、「正常有邏輯的人，會先問店員吧」、「試穿衣服會直接帶回家嗎？理由一堆啊」、「試用品就可以帶回家？好可怕的認知」、「妳朋友就是竊盜啊」、「做錯事不認錯，還敢怪店家，真的超奇葩」。

關於取走試用品，佔為己有的案例層出不窮，根據《聯合新聞網》報導，今（2025）年5月初也發生一名男子佯裝試用已開瓶的香水，趁機把香水試用瓶藏入口袋和背包帶走，業者認為「雖然香水是試用品，但不能隨意偷走」，警方也受理報案。