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日圓太甜！日本鼎泰豐炒飯超實惠 網見價格：真的超便宜

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友曬出日本鼎泰豐「蝦仁蛋炒飯」的照片，換算台幣只要276元。示意圖／Ingimage
一名網友曬出日本鼎泰豐「蝦仁蛋炒飯」的照片，換算台幣只要276元。示意圖／Ingimage

受到美國貿易談判，日、韓都沒討到便宜的影響，日圓持續疲弱，9日上午日圓兌台幣出現最低價，來到0.2013，相當於以1元台幣可以換到近5元的日圓。一名女網友曬出日本鼎泰豐「蝦仁蛋炒飯」的照片，換算台幣只要276元，在台灣卻要300元，網友們紛紛直言「真的超便宜」。

日圓疲弱帶來何種影響呢？一名女網友在Threads發文，PO出在日本鼎泰豐點蝦仁蛋炒飯的照片，並表示在台灣一份要價300元的炒飯，在日本卻只要台幣276元，不禁讓她直言，「日本比台灣便宜的時代到了嗎？」

此文一出，不少網友指出日本物價確實比台灣便宜，「上餐廳吃日本比台北便宜啊，台灣食物便宜是指那種路邊攤」、「日本一蘭早就比台灣一蘭便宜了」、「以前去日本什麼都貴，這幾年去日本每個人都嘛說日本超便宜，失落的三十年真可怕」、「日本幾乎所有全球的大型連鎖店，都比台灣便宜啊」、「還有星巴克也是」。

也有網友提到薪資的問題，「從有記錄以來，台灣的薪水還從未超越日本國，甚至現在匯率極差的情況下，日本稅後薪水還是多台灣30%以上」、「日本比台灣低薪的時代也到了」、「我們平均收入只有人家的一半」。

實際上日幣匯價並沒有創歷史新低，「日旅達人」林氏璧表示，在1985年9月之前，日幣對台幣是除以六。當時日圓狂升值是日本1986年至1989年泡沫經濟的原因，這也是目前台幣的猛升值會令人擔心的原因，旅客去日本玩雖然很開心，但對台灣整體的經濟可能不是好事。

出國旅遊 日圓匯率 鼎泰豐

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