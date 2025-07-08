颱風導致「光電浮台吹散」 網再現老話題：光電板有沒有毒？

日前丹娜絲颱風過後，旭東環保科技公司的離岸太陽光電系統浮台遭吹散，大型黑色浮台結構體四散在屏東、高雄海岸，許多人擔心廢材沉入海底，影響漁民生計與生態環境。就有網友好奇談起老話題「光電板到底有沒有毒啊？」而這問題，以前經濟部即發過新聞稿澄清，「太陽光電無毒害，綠能環境融合共創多贏」。

一名網友在PTT發文表示，一堆人說光電板有毒，然後南部水庫上面一堆光電板，到底是真的有毒還是假的？原PO疑惑表示「只是一塊板子，不至於有毒吧。但如果真的有毒，南部人不就……？廢氣用吸的還不夠嗎？這世界有讓人這麼痛苦，這麼急著想離開嗎？」

文章曝光後，不少沒跟上太陽能板技術與回收規範資訊的網友回應，「封裝好的當然沒事，破掉的就不知道了」、「面板上一堆有毒元素，怎麼可能無害？」、「面板破掉裡面的矽砂跑出來是很毒的」、「一般當然沒問題，長期使用膠會不會開就不好說」、「損壞的一定有毒阿，而且還要清洗耶」、「洗劑也是有毒」。

事實上，太陽能板表面為玻璃，清洗主要以清水搭配軟刷或高壓水槍進行，目的是去除灰塵、鳥屎、樹葉等髒污，以維持發電效率。太陽能板製造商及太陽能發電業者皆建議，避免使用化學清潔劑清洗，以免損壞板面或造成環境污染。

而針對光電板是否有毒，經濟部能源署解答「太陽能板主要材料為無毒的矽，不會溶解或滲出液體，不會造成土地或水源汙染，太陽能板直接將光能轉換為電能，無需使用燃料，發電過程不產生任何廢氣、廢水、輻射，是對環境友善的發電方式」，至於光電會不會產生電磁波，對人體是否有影響？能源署則解釋「光電板無電磁波危害人體疑慮。因為發電設備主要由光電模組與變流器組成，輸出為直流電，不會衍生高頻幅射」。

台灣知名的科普網站及社群「泛科學」上，也有文章「關於太陽能板的迷思全破解」，為民眾提供正確的科學知識。

最後根據《聯合報》報導，旭東環保科技公司表示，之前就發現浮台有連結不足的問題，颱風前已拉回6成，未來會在進行補強後再試驗，並強調浮台上面沒有裝設太陽能板。屏東縣政府要求旭東環保科技公司暫停施工，並於48小時內將設施清理完畢；後續需重新檢具設備強化計畫書報縣府審查，未完成審查前不得復工。