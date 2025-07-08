快訊

救援遇水庫放水致1民眾、3警消命危？翡翠水庫管理局發聲澄清

「要怎麼睡覺？」川普擠牙膏式宣布新關稅 中經院長預期台灣關稅落在這區間

聽新聞
0:00 / 0:00

颱風導致「光電浮台吹散」 網再現老話題：光電板有沒有毒？

聯合新聞網／ 綜合報導
旭東環保科技公司執行經濟部核定的離岸太陽光電系統浮台技術開發計畫案，浮台架設在佳冬外海3.1公里，不敵颱風，浮台吹散沿海流漂到附近海岸，引起許多網友討論。記者劉星君／攝影
旭東環保科技公司執行經濟部核定的離岸太陽光電系統浮台技術開發計畫案，浮台架設在佳冬外海3.1公里，不敵颱風，浮台吹散沿海流漂到附近海岸，引起許多網友討論。記者劉星君／攝影

日前丹娜絲颱風過後，旭東環保科技公司的離岸太陽光電系統浮台遭吹散，大型黑色浮台結構體四散在屏東、高雄海岸，許多人擔心廢材沉入海底，影響漁民生計與生態環境。就有網友好奇談起老話題「光電板到底有沒有毒啊？」而這問題，以前經濟部即發過新聞稿澄清，「太陽光電無毒害，綠能環境融合共創多贏」。

一名網友在PTT發文表示，一堆人說光電板有毒，然後南部水庫上面一堆光電板，到底是真的有毒還是假的？原PO疑惑表示「只是一塊板子，不至於有毒吧。但如果真的有毒，南部人不就……？廢氣用吸的還不夠嗎？這世界有讓人這麼痛苦，這麼急著想離開嗎？」

文章曝光後，不少沒跟上太陽能板技術與回收規範資訊的網友回應，「封裝好的當然沒事，破掉的就不知道了」、「面板上一堆有毒元素，怎麼可能無害？」、「面板破掉裡面的矽砂跑出來是很毒的」、「一般當然沒問題，長期使用膠會不會開就不好說」、「損壞的一定有毒阿，而且還要清洗耶」、「洗劑也是有毒」。

事實上，太陽能板表面為玻璃，清洗主要以清水搭配軟刷或高壓水槍進行，目的是去除灰塵、鳥屎、樹葉等髒污，以維持發電效率。太陽能板製造商及太陽能發電業者皆建議，避免使用化學清潔劑清洗，以免損壞板面或造成環境污染。

而針對光電板是否有毒，經濟部能源署解答「太陽能板主要材料為無毒的矽，不會溶解或滲出液體，不會造成土地或水源汙染，太陽能板直接將光能轉換為電能，無需使用燃料，發電過程不產生任何廢氣、廢水、輻射，是對環境友善的發電方式」，至於光電會不會產生電磁波，對人體是否有影響？能源署則解釋「光電板無電磁波危害人體疑慮。因為發電設備主要由光電模組與變流器組成，輸出為直流電，不會衍生高頻幅射」。

台灣知名的科普網站及社群「泛科學」上，也有文章「關於太陽能板的迷思全破解」，為民眾提供正確的科學知識。

最後根據《聯合報》報導，旭東環保科技公司表示，之前就發現浮台有連結不足的問題，颱風前已拉回6成，未來會在進行補強後再試驗，並強調浮台上面沒有裝設太陽能板。屏東縣政府要求旭東環保科技公司暫停施工，並於48小時內將設施清理完畢；後續需重新檢具設備強化計畫書報縣府審查，未完成審查前不得復工。

丹娜絲颱風 光電板 太陽能發電

延伸閱讀

AI穩定又完美「將取代諮商師」？專家示警：這些事人類才做得到

「不就掃地而已？」清潔業人資嗆普信求職者：連這種工作都不要你

升主管後不能幫忙？她被勸「小心被騎頭上」網友全炸鍋

比藥物更有效！醫曝每天「1動作」促進身體代謝 抗癌又控糖

相關新聞

颱風導致「光電浮台吹散」 網再現老話題：光電板有沒有毒？

日前丹娜絲颱風過後，旭東環保科技公司的離岸太陽光電系統浮台遭吹散，大型黑色浮台結構體四散在屏東、高雄海岸，許多人擔心廢材沉入海底，影響漁民生計與生態環境。就有網友好奇談起老話題「光電板到底有沒有毒啊？」而這問題，以前經濟部即發過新聞稿澄清，「太陽光電無毒害，綠能環境融合共創多贏」。

只有3%不是漢人！他拿美國、印度對比 質疑：台灣還能叫多元社會？

台灣長期以來以「多元文化融合」為一大特色，教育與政府宣傳中常提及四大族群...

她問去日本泡裸湯「要除毛嗎」？過來人揭1狀況：這點更重要

你有在日本泡過裸湯的經驗嗎？一名女網友分享，近期要去日本旅遊，計畫要去泡湯，但想到自己私密處的毛髮沒有除乾淨，好奇發問「這樣會不會很顯眼，或者被別人覺得不衛生？」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

「泡麵加1味」口感大升級 全網震驚：百搭絕配

颱風天有不少人都喜歡煮泡麵，一名網友分享，近期發現1種泡麵的神級吃法，可以瞬間讓泡麵的味道大升級。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

香港旅客抽中5000元消費金！留超商「請吃早餐」：感謝台人友善

為吸引國外遊客來台，交通部觀光署推出「消費金抽獎活動」。對此，一名網友分享，近期在超商門口發現有人請免費早餐，才發現是一名香港旅客幸運抽中5000元消費金，把獎金留在台灣的便利商店，請「有緣人」吃早餐。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

台灣健身市場比南韓還大 健身房數量卻少8倍？網嘆：運動成奢侈品

近年來，隨著健身觀念的普及與健康意識的提升，台灣各地的健身房與俱樂部如雨後...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。