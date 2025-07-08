只有3%不是漢人！他拿美國、印度對比 質疑：台灣還能叫多元社會？

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聯合新聞網／ 綜合報導
台灣長期以來以「多元文化融合」為一大特色，政府宣傳中常提及四大族群、原住民、新住民與各種語言文化的共存。示意圖／Ingimage
台灣長期以來以「多元文化融合」為一大特色，政府宣傳中常提及四大族群、原住民、新住民與各種語言文化的共存。示意圖／Ingimage

台灣長期以來以「多元文化融合」為一大特色，教育與政府宣傳中常提及四大族群、原住民、新住民與各種語言文化的共存。然而，近期一篇Dcard貼文卻對此提出質疑。原Po認為，與印度、美國、以色列等真正族群多樣的國家相比，台灣的語言與人種高度集中，是否真的稱得上「多元」?

文中指出，超過97%人口使用國語與漢語方言，族群上也大多屬東亞黃種人，甚至連東南亞移工與原住民也多被歸入相似的「黃種」範疇，難以與其他國家境內的族裔差異相比。貼文進一步舉例，包括印度的語言分布極度複雜，僅一半人口使用印地語；美國有超過10%的人以西班牙語為母語。原Po在文末提出疑問：「從國際上來看，台灣真的是個文化多元的環境嗎? 還是一個以各類漢語、黃種人佔絕對多數的社會?」

這番言論在網路上引發激烈討論。部分網友表達高度認同，認為台灣早已被「漢化」至極致。有網友直言：「台灣就是單一漢人國家，漢人的比例比中國還高。」也有人諷刺政府對多元的宣傳是「自我催眠」，實際上原住民與外來人口加總僅約3.8%，真正的文化差異微弱。

還有網友表示：「如果真的要多元族群，台灣有那個本事或勇氣嗎？一堆東南亞人、穆斯林和印度人進來就哀哀叫，又沒有什麼優勢吸引歐美日韓移民過來。」

然而，也有不同的聲音提供其他角度。有網友認為，「重要的是包容度，多元可以不是真多元，但是可以接受多元」、「是多數漢人的國家，可是懂多數華人不懂的民主自由法治進步文化，深受美日中的文化影響，是文化多元」、「台灣人懂民主進步，世界上沒有其他華人國家比得上，而且是第23個通過同性婚的國家，領先日本南韓」。

原住民族 新住民 族群 移民 語言

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