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「泡麵加1味」口感大升級 全網震驚：百搭絕配

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友分享，近期發現1種泡麵的神級吃法，可以瞬間讓泡麵的味道大升級。示意圖／Ingimage
一名網友分享，近期發現1種泡麵的神級吃法，可以瞬間讓泡麵的味道大升級。示意圖／Ingimage

颱風天有不少人都喜歡煮泡麵，一名網友分享，近期發現1種泡麵的神級吃法，可以瞬間讓泡麵的味道大升級。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在臉書社團「泡麵公社 泡麵俱樂部」表示，近期在版上看到將「沙茶醬」加入泡麵裡的吃法，發現可以讓泡麵的湯頭立刻升級，味道更上一層樓，讓他直呼「真是害死我了！沙茶醬這麼貴要一直買不停」。

貼文一出後，多數網友都表示「沙茶醬配細油蔥酥，簡直絕配」、「沙茶醬根本百搭，加什麼都好吃」、「青花椒口味的沙茶醬超讚」、「買一罐家庭號的沙茶醬，還有家庭號的維力炸醬，可以解決很多問題」、「我也是受害者，揮手淚奔…我是用辣味的沙茶」、「發明沙茶醬的人才是真的造福人群」、「買非牛頭牌的才對味，像火鍋店的」。

此外，還有部分網友分享創意吃法，回應「用豆漿取代熱水泡麵，口感超驚艷」、「試試海苔醬，也很搭」、「我都加玉米濃湯包，超香濃」、「如果喜歡吃麻辣的可以買麻辣小魚干+魔芋爽」。

沙茶 泡麵 颱風

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