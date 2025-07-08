香港旅客抽中5000元消費金！留超商「請吃早餐」：感謝台人友善

為吸引國外遊客來台，交通部觀光署推出「消費金抽獎活動」。對此，一名網友分享，近期在超商門口發現有人請免費早餐，才發現是一名香港旅客幸運抽中5000元消費金，把獎金留在台灣的便利商店，請「有緣人」吃早餐。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在社群平台「Threads」表示，近期在超商發生的奇遇，突然獲得免費早餐，並分享一張照片，內容是一張手寫告示牌，原來是一名香港旅客在台灣環島時，抽中觀光局的5000元消費金，因要返回香港，決定將獎金留在超商，請有緣人吃早餐，表達「感謝沿途我遇到的好人好事！感謝台灣人的友善！」，最後屬名為「環島人」。

貼文一出後，多數網友都大讚，紛紛表示「抽中金福氣沒用完，還捐出來人也太好」、「謝謝這位可愛的香港友人，祝福你平安幸福」、「善的循環」、「非常有愛耶，是小確幸的一天」、「這個真的超幸運！接續他的幸運的你也會繼續幸運下去」、「好人！願一生上廁所都有衛生紙」、「大部分的香港人都是非常喜歡台灣的」。

事實上，觀光署為吸引國外旅客來台旅遊，推出「消費金抽獎活動」，只要自由行遊台，停留3天至90天者，即可登記參加抽獎，中獎的自由行旅客可獲得5000元消費金，活動至9月30日止。