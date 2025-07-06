快訊

第九個縣市跟進宣布！彰化縣今晚6點至12點停班停課

丹娜絲沿台灣海峽北上 盧秀燕宣布：台中今晚6時至12時停班課

台灣健身市場比南韓還大 健身房數量卻少8倍？網嘆：運動成奢侈品

聯合新聞網／ 綜合報導
台灣各地的健身房與俱樂部如雨後春筍般出現，也逐步成為許多人的生活日程。示意圖／Ingimage
台灣各地的健身房與俱樂部如雨後春筍般出現，也逐步成為許多人的生活日程。示意圖／Ingimage

近年來，隨著健身觀念的普及與健康意識提升，台灣各地的健身房與俱樂部如雨後春筍般出現，也逐步成為許多人的生活日程。然而，近日「游庭皓的財經皓角」臉書表示，根據萬寶財報與國際調研機構統計，台灣2023年的健身市場規模達到28億美元，僅次於美國、德國、中國大陸、加拿大、澳洲，甚至比人口將近兩倍的南韓還大，但健身俱樂部會所數量卻遠低於南韓，足足差了8倍之多。此數據曝光後，網友紛紛對這現象提出各種解讀。

有人直言，台灣健身房的價格偏高，訓練課程動輒一堂上千元，遠高於南韓許多平價健身房的收費標準。有留言指出，南韓健身房為了推廣運動風氣，課程收費較低，且經常安排老師親自授課帶團體課程，強調「沒有金錢負擔才能維持長久的運動習慣」。相較之下，台灣的健身房除了會籍費，若想參加私人教練課還需額外付出高昂費用，一堂課破千元甚至兩千元的情況相當普遍。

部分民眾則認為，健身房租金是推高成本的關鍵因素，「台灣可能店租太貴了，租金最後都轉嫁到消費者身上」，也有人感慨「什麼都畸形，台灣連健身都搞成奢侈」。

有網友質疑這份報告是否是採用「花費金額」計算市場規模，而非實際人數。部分網友分享自身經驗，表示即使會員繳費購買課程，往往因時間或毅力不足無法上完，最終變成「幽靈健身人口」，才讓數據看起來產業繁榮，但實際未必代表全民都熱衷於健身，反觀南韓，當地男性似乎不健身是原罪。

健身房 教練 運動

延伸閱讀

工程師平時和藹可親…會議上變臉六親不認！她嚇到：科技業常態？

自信體力好、肯吃苦 卻沒一家飲料店錄取！網曝殘酷真相：不是能力問題

辦公室變酒吧、還可穿睡衣上班…他曝公司荒唐福利 網：根本天堂

女為牛郎傾家蕩產…還被拉去賣身還債！ 日政府為此修法禁止「戀愛服務」

相關新聞

台灣健身市場比南韓還大 健身房數量卻少8倍？網嘆：運動成奢侈品

近年來，隨著健身觀念的普及與健康意識的提升，台灣各地的健身房與俱樂部如雨後...

颱風天物資全搶光？內行都去這家超市：貨架全滿還更便宜

今年第4號颱風「丹娜絲」（國際命名 DANAS）成為首個直接撲向台灣的颱風，民眾紛紛湧向超市、賣場搶購泡麵、雞蛋等防颱物資。然而有內行網友提醒，其實不少連鎖超市像「美廉社」在颱風天物資充足，泡麵、雞蛋、蔬菜一樣不缺，直呼「颱風天真的不用擠去全聯搶購！」

「才四天吐司就漲5%」她逛賣場嚇壞 網一看價格：很克制了

近日，有網友在家樂福Carrefour商品網友真心話上發文，表示自己發現某款白吐司價格...

嘉義高鐵店家掛歪奈良美智畫作 釣出本尊親回： 姐姐！歪掉了

日本當代藝術家奈良美智近日現身台灣，不僅前往金瓜石參加在台10年巡展計畫，還親自發文點名嘉義高鐵站一幅「被掛歪」的畫作，掀起網友熱烈討論。原來，這幅作品正是出自他本人之手，卻被旋轉90度錯誤擺放，讓奈良本人都忍不住出聲糾正：「姐姐！海報歪掉了！」

泡泡瑪特爆紅「有跟上流行？」 多數人因1理由搖頭：無法理解

發源於中國大陸的知名潮流玩具品牌「泡泡瑪特」紅遍全世界，可愛的造型加入網路的推波助瀾，就連台灣也陷入瘋狂，不少人排隊搶購相關產品。有女網友好奇為何那麼多人搶著收藏，是否大家都有跟上這波流行？

早餐店加蛋少5元他讚「佛心」 眾人見價格不買單：還是搶錢

近來因為天氣炎熱影響買氣，台北市蛋商公會在2日宣布雞蛋產地價調降3元，有網友隔天到早餐店發現加蛋的價格降了5元，讓他大讚店家很佛心，但多數人則不以為然，反酸15元還是貴。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。