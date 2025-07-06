台灣健身市場比南韓還大 健身房數量卻少8倍？網嘆：運動成奢侈品

近年來，隨著健身觀念的普及與健康意識提升，台灣各地的健身房與俱樂部如雨後春筍般出現，也逐步成為許多人的生活日程。然而，近日「游庭皓的財經皓角」臉書表示，根據萬寶財報與國際調研機構統計，台灣2023年的健身市場規模達到28億美元，僅次於美國、德國、中國大陸、加拿大、澳洲，甚至比人口將近兩倍的南韓還大，但健身俱樂部會所數量卻遠低於南韓，足足差了8倍之多。此數據曝光後，網友紛紛對這現象提出各種解讀。

有人直言，台灣健身房的價格偏高，訓練課程動輒一堂上千元，遠高於南韓許多平價健身房的收費標準。有留言指出，南韓健身房為了推廣運動風氣，課程收費較低，且經常安排老師親自授課帶團體課程，強調「沒有金錢負擔才能維持長久的運動習慣」。相較之下，台灣的健身房除了會籍費，若想參加私人教練課還需額外付出高昂費用，一堂課破千元甚至兩千元的情況相當普遍。

部分民眾則認為，健身房租金是推高成本的關鍵因素，「台灣可能店租太貴了，租金最後都轉嫁到消費者身上」，也有人感慨「什麼都畸形，台灣連健身都搞成奢侈」。

有網友質疑這份報告是否是採用「花費金額」計算市場規模，而非實際人數。部分網友分享自身經驗，表示即使會員繳費購買課程，往往因時間或毅力不足無法上完，最終變成「幽靈健身人口」，才讓數據看起來產業繁榮，但實際未必代表全民都熱衷於健身，反觀南韓，當地男性似乎不健身是原罪。