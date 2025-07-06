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颱風天物資全搶光？內行都去這家超市：貨架全滿還更便宜

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丹娜絲變中颱澎湖成「搖滾區」 居民掃空全聯泡麵和食物畫面曝

颱風天物資全搶光？內行都去這家超市：貨架全滿還更便宜

聯合新聞網／ 綜合報導
高雄民眾湧入全聯各門市搶物資，有門市的鮮奶區逐漸被搶空。記者石秀華／攝影
高雄民眾湧入全聯各門市搶物資，有門市的鮮奶區逐漸被搶空。記者石秀華／攝影

今年第4號颱風「丹娜絲」（國際命名 DANAS）成為首個直接撲向台灣的颱風，民眾紛紛湧向超市、賣場搶購泡麵雞蛋等防颱物資。然而有內行網友提醒，其實不少連鎖超市像美廉社在颱風天物資充足，泡麵、雞蛋、蔬菜一樣不缺，直呼「颱風天真的不用擠去全聯搶購！」

過去曾有網友在Threads上發文，拍攝了幾張美廉社的商品貨架照，只見圖中冰箱裝滿了牛奶，而雞蛋、泡麵、罐頭、青菜更是一樣也不少，豐沛的庫存讓原PO忍不住分享：「颱風天不要再去全聯了！美廉社東西超滿都沒人買」。

貼文曝光後引發熱議，不少網友附和，「美廉社真的是搶不到東西時最後希望！物資滿滿不用怕」、「美廉社很讚！可以去挖寶」、「而且人很少很舒服」、「這點我同意，剛剛去新竹大潤發，好像東西免錢一樣，全部掃光光，去美廉社找即期商品還有特價，沒什麼人」。

但也有人猜測，「是不是因為美廉社比較貴才沒有人？」對此，內行網友回覆，「美廉社比全聯便宜很多，只是全聯廣告打比較多」、「美廉社打折也很有感，每次都是直接6折下去」、「即期商品超便宜，茶葉蛋也是最便宜2顆16元，最近的牛奶卡也很讚」、「週二週四都有折扣，怎可以不愛！」

丹娜絲颱風 全聯 泡麵 牛奶 美廉社 雞蛋

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