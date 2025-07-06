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「才四天吐司就漲5%」她逛賣場嚇壞 網一看價格：很克制了

聯合新聞網／ 綜合報導
近年奶油原料成本大幅上漲，連帶拉高麵包價格。示意圖／Ingimage
近年奶油原料成本大幅上漲，連帶拉高麵包價格。示意圖／Ingimage

近日，有網友在「家樂福Carrefour商品網友真心話」臉書上發文，表示自己發現某款白吐司價格悄悄上調，引發一波熱議。根據原PO的觀察，這款吐司在6月30日仍維持原價40元，但僅間隔短短幾日，於7月4日就上漲至42元，漲幅達約5%，讓人感受到物價上升的速度越來越快。

雖然調漲的金額僅僅2元，不少網友仍持平常心看待，紛紛留言表示，「2塊還好吧…」、「2塊還可以接受，很多都是5元起跳」、「漲幅很小，其他小店家有的一年內漲2次」，甚至有人認為，這款吐司使用成分相對單純，不含人造奶油，在健康意識抬頭的當下，依然比烘培麵包店賣的便宜。有網友則點出問題核心：「奶油原料成本早已上漲，廠商撐不住只好轉嫁到消費者身上」，認為家樂福此次調漲算是「相對克制」。

也有理性消費者建議，可以留意限時活動，例如「買一送一」或者「傍晚的打折黃標」，才能買得更划算。

然而，也有部分留言批評整體物價上升的不合理性，辛辣直言：「台灣人真善良，幫廠商找各種理由」、「地方麵包店還比較划算」，另一位網友則形容這種情況是「溫水煮青蛙」，即使漲得不明顯，長期下來仍會對家庭開支造成影響。

吐司 家樂福 消費者 調漲 麵包

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