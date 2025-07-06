嘉義高鐵店家掛歪奈良美智畫作 釣出本尊親回： 姐姐！歪掉了

日本當代藝術家奈良美智近日現身台灣，不僅前往金瓜石參加在台10年巡展計畫，還親自發文點名嘉義高鐵站一幅「被掛歪」的畫作，掀起網友熱烈討論。原來，這幅作品正是出自他本人之手，卻被旋轉90度錯誤擺放，讓奈良本人都忍不住出聲糾正：「姐姐！海報歪掉了！」

奈良美智4日在Threads發文，貼出一張嘉義高鐵站內某店家牆面的照片，照片中掛著他的作品，畫作被擺橫的，人物頭像轉向右側，畫面看起來相當違和。奈良幽默以中文留言：「姐姐！海報歪掉了！」更在留言區附上另一張橫向的畫作，看似貼心地想讓店家參考對照，也意外展現他風趣親民的一面。

這則貼文迅速引發網友熱議，大家笑說：「店家橫掛了這幅畫好幾個月，終於吸引到老師的目光」、「笑出來，還被本人看到」、「作者在你後面很火大」。店家也在底下現身留言，坦言當初故意「掛歪」就是想吸引奈良老師注意，沒想到真的成功釣出本尊，激動回應：「Welcome to Taiwan！」

其實奈良美智這趟來台，是為了參加他「in Taiwan」十年巡展計畫的第四站《朦朧潮濕的一天》，展覽地點設於金瓜石的台電博物館，6月28日盛大開幕。《朦朧潮濕的一天》是奈良美智為感謝台灣捐贈口罩給日本、關懷311東日本大地震所繪製的巨型畫作，作品自2021年首度曝光後，2023年在台展開為期十年的巡迴之旅，走訪過高雄、澎湖與屏東。