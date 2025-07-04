泡泡瑪特爆紅「有跟上流行？」 多數人因1理由搖頭：無法理解

發源於中國大陸的知名潮流玩具品牌「泡泡瑪特」紅遍全世界，可愛的造型加入網路的推波助瀾，就連台灣也陷入瘋狂，不少人排隊搶購相關產品。有女網友好奇為何那麼多人搶著收藏，是否大家都有跟上這波流行？

原PO在PTT發文表示，最近滑IG都看到不少人在曬Labubu（泡泡瑪特），而且一堆人狂買周邊娃娃，起先還以為是什麼好萊塢動畫的新角色，後來發現是現今很流行的盲盒人物，路上一堆人還會在包包上掛Labubu的小吊飾，讓原PO好奇想問大家是否都有跟上這個流行？

貼文引來不少討論，「智商稅」、「包包加上那個東西就是『阿雜』（心情煩躁）」、「我很好奇是從誰開始熱潮？是網紅還IG廣告？」、「會看網路開盲盒影片，但我不會買」、「Lububu前兩年海外就在紅了啊，是台灣人跟風速度太慢吧」；還有人認為有些買家是為了投資，「有些人是買來投資的，可能他們也覺得很醜」、「實體NFT，不快點出手轉賣就會變垃圾」、「潮流玩具就是給小圈圈有錢人自己炒就好，普通人跟風跟進只會賠錢而已」。

多數網友不喜歡的原因在於外型不討喜，「有夠醜」、「沒有（跟流行），外貌太奇特欣賞不來」、「太醜，欣賞不了這種審美」、「不買，看不懂這玩意」、「不如吉伊卡哇」、「無法理解它的可愛」、「在林口三井看到覺得好醜」、「重點很醜，醜要紅得久必須有其他影視作品，它沒有」、「覺得Labubu很醜，其他系列就還不錯」。

不過有人覺得喜好是個人的事，不應該對他人進行批評，「沒有（跟流行），但個人消費行為尊重，不必批鬥別人的喜好」、「每個時代都有流行東西，沒必要批評」、「我不理解，但尊重」。