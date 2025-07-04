友人每天搭2小時火車上班…她好奇通勤多久算久 眾人曝1範圍是極限

多數人都希望住家離工作地點能近一點，就算無法太近，至少也不要太遠，但絕大部分的民眾還是得開車或搭車通勤。有女網友表示，自己如果通勤超過1小時就受不了了，也好奇大家覺得通勤多久才算久？

原PO在PTT發文表示，最近和朋友聊天談到通勤的問題，對方說每天都會搭2小時的火車上班，長久下來也已經習慣了，這讓原PO聽了很訝異。她說自己只要超過1小時就覺得很痛苦了，有時候看到別人走路10分鐘就可以到公司，讓她非常羨慕。對於通勤的問題，原PO也想問大家覺得通勤多久才算久？

貼文引起不少討論，「2小時火車他忍得下去？」、「最久通勤來回4小時過，通了半年」、「通勤單趟超過1小時的人超級多，有些工作機會就是聚落在某些地方，要不就鄰近但薪水低，要不就是跑遠一點，拿一個不上不下的薪水」。

有人就透露自己可以忍受的時間，「我差不多是40分鐘，2個小時太厲害了」、「我每天通勤騎車5分鐘，超過10分鐘我都覺得算久」、「50分鐘極限」、「20分鐘以上就覺得久」、「1個小時吧，之前來回就要花3小時」。

當中不少人都認為半小時已經是極限，「單程超過半小時就租房」、「超過30分鐘+1」、「單程超過30分鐘真的很累，回家也很晚了」、「單程一小時極限，但半小時以上就覺得算久」。