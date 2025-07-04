早餐店加蛋少5元他讚「佛心」 眾人見價格不買單：還是搶錢

近來因為天氣炎熱影響買氣，台北市蛋商公會在2日宣布雞蛋產地價調降3元，有網友隔天到早餐店發現加蛋的價格降了5元，讓他大讚店家很佛心，但多數人則不以為然，反酸15元還是貴。

這名網友在PTT發文表示，他昨天（3日）到早餐店買早午餐，發現店家的價目表上，加蛋竟然降了5元，從20元調降到15元，讓他相當驚喜，直呼「加蛋20元降價到15元，是不是佛心店家？」

貼文讓不少人反酸，「加蛋20是搶劫嗎？」、「15元也是在搶」、「你這間看起來不貴，但加蛋居然原本要20」、「15就over了，20是在鬧？」、「現在雞蛋零售價不到5元，消費者比較佛」、「能升到20，你覺得他佛心？」；還有網友質疑菜單價格不合理，「做果醬吐司還不如煎顆蛋，甚麼世道？」、「為什麼烤土司加蛋10塊，單買荷包蛋15元」。

至於蛋價再調降，台北市蛋商公會理事長林天來解釋，蛋價降價主因是產量過剩，另外天氣炎熱影響民眾食慾，連帶導致買氣差，再加上目前學校放暑假，營養午餐團膳沒有使用到雞蛋，各種因素影響下才決定將產地價調降3元。