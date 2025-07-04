顧客怨好市多43度高溫恐讓人熱衰竭 眾人見地點超傻眼

高溫炎熱的夏天總讓人想躲在冷氣房內，日前有網友開車到好市多購物，但他抱怨停車場溫度太高，讓人很不舒服，因此認為賣場業者應該要加裝幾台大的電風扇，改善停車場的空氣流通，以免造成顧客熱衰竭。只不過貼文一出，立刻被不少人吐槽反酸。

這名網友在臉書「Costco好市多 商品經驗老實說」發文表示，前幾天傍晚快6點時開車到台中北屯的好市多採買，當時汽車內儀表板顯示停車場的溫度高達43度，讓他覺得很不舒服，認為都快晚上了溫度還這麼高，要是中午恐怕更熱。

原PO覺得如果人在停車場逗留太久，一定會熱衰竭，認為賣場應該多裝幾台大的電風扇，增加停車場內的空氣流通度，不然顧客在裡面熱衰竭應該是早晚的事，「難道這個問題不能處理嗎？」

貼文一出遭到不少人吐槽，「那邊是給你停車的，嫌熱去賣場吹冷氣」、「你在停車場待到熱衰竭，然後不趕快走進去賣場，到底頭腦在想什麼」、「停完車就下車到賣場了，要熱衰竭也蠻困難的」、「發這文蠻好笑的，有誰會在停車場久待的？」、「請問你開敞篷車嗎？」、「你是去逛賣場的還是去逛停車場的？」、「說真的，覺得熱可以不要去」。

不過也有人同意原PO的看法，「北屯好市多停車場真的爆熱，不知道為什麼會這麼熱？」、「通風很差，比去桑拿還熱」、「停車每層樓都很燒，散風沒啥用，手扶梯沒冷氣的地方也是熱」；有網友解釋停車場溫度高，原因是不少車子怠速、廢氣造成的，「一堆在車上怠速不下車的人，增加熱氣也增加廢氣」、「停車場溫度會高，是因為車子熄火後引擎持續散發出熱，難道解決問題的辦法是叫大家不要開車來？」

還有網友對於收推車的工作人員，在這樣的環境下工作比較擔心，「那收推車的應該已經熱死了」、「收推車的工作人員比較可憐，在都是廢氣跟高溫嚴熱的環境下工作」、「我比較關心推車的工作人員」。