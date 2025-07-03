不是番茄醬！他水餃沾「1邪教醬料」吐實測心得 破千網友不忍了

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聯合新聞網／ 綜合報導
水餃快速方便又美味，是許多民眾愛吃的食物之一，而每個人在吃水餃時，都有各自偏好的沾醬。示意圖／ingimage
水餃快速方便又美味，是許多民眾愛吃的食物之一，而每個人在吃水餃時，都有各自偏好的沾醬。示意圖／ingimage

水餃快速方便又美味，是許多民眾愛吃的食物之一，而每個人在吃水餃時，都有各自偏好的沾醬。不過，近日有網友分享「煉乳加水餃」的特殊吃法，並曬出吃完後的湯汁，坦言「其實不難吃」，引起不少網友討論。

一名PTT網友以「煉乳水餃你可以嗎？」為題發文，他指出某部漫畫中，某位角色在吃水餃前，興奮的表示自己特地從家中帶來特殊醬汁，結果竟是「煉乳」，而另一位角色在品嘗「煉乳水餃」後，則直呼好吃、有創意。

之後原PO剛好在社群平台「Threads」看見某位網友嘗試這種吃法，他表示，一般大眾習慣吃水餃沾醬油，而醬油膏算是偏甜，甚至還有一部分民眾喜歡沾番茄醬，於是好奇詢問「沾煉乳好像不是那麼不能接受？煉乳水餃，你可以嗎？」

而實際嘗試「特殊水餃沾醬」的Threads網友表示，「吃水餃一定要加煉乳！」，並分享食用後心得，認為煉乳水餃其實並不難吃。

貼文底下，許多網友留言表示，「沒吃過不好說，但我不會想試著這樣吃」、「沒試過，但覺得不行」、「感覺味道、口感會變很複雜」、「請攜帶著您的煉乳水餃，移步至火星或者其他星球」、「這是邪教吧」、「這比披薩加鳳梨還讓人憤怒」。

但也有人躍躍欲試這種吃法，「水餃+煉乳好像還行，畢竟醬油膏本來就甜甜的，台南人給過」、「我照著做了，其實吃起來沒有想像中難吃，反而還蠻好吃的...」、「這我是有點想吃」。還有網友分享特殊吃法，並表示自己是番茄醬派，「我以為我加番茄醬已經夠狠了」、「番茄醬申請出戰」、「我同學說要加番茄醬，我不理解但尊重」。

PTT Threads 水餃 番茄醬

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