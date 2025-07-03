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羨慕朋友賣貨月入80萬...她嘆蝦皮抽成高難賺錢 網指運營必做一動作

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友稱蝦皮抽成太高，賣家只能削價競爭，詢問網友運營的策略。示意圖／Ingimage
一名女網友稱蝦皮抽成太高，賣家只能削價競爭，詢問網友運營的策略。示意圖／Ingimage

為了增加外快，不少人會選擇在蝦皮當賣家，販售自己的商品。一名女網友發文，稱蝦皮抽成太高，賣家只能削價競爭，同一個產品永遠都有更低價的，但朋友卻靠賣貨月入80萬，於是請教網友的經營策略，對此，多數網友建議要投放「廣告」，但不要投成效差的。

一名女網友在Dcard發文，感嘆在蝦皮做賣家很困難，她本身做服飾類，因為蝦皮抽成超高，導致很多賣家削價競爭，同件產品永遠能找到「八百個更低價」，對小賣家，尤其是壓不下成本的很不友善。

原PO表示，她朋友的賣場從月營業額5千元到現在月入80萬，她感到很佩服，一直在思考如何讓營業額成長，因為現在剛起步的關係，只用官網很難獲取流量，對此詢問網友經營上的意見。

此文一出，不少網友建議投放廣告，「廣告一定要投，但建議不要自己投，成效差到很想哭 (親身血淚經驗) ，可以問妳朋友找哪家代操」、「廣告一定要投、規模要夠大、賬號要夠多、選貨要火眼金睛，再難做也有人賺錢」、「廣告投放建議自己手動操作，不要一鍵式給蝦皮代操，自己選擇關鍵字、產出比、每日花費，發現商品廣告效果不是很好就自己手動慢慢改」。

也有網友提出其他建議，「如果沒有產品特色、進貨量不多無法壓低成本的話，建議不要做蝦皮了，尤其服飾類已經太飽和」、「賣場定位、產品分布、優惠活動、廣告投放樣樣不可少」、「努力找更便宜的貨源」、「要不自己架一個官網，打造品牌」、「可以減少人力及包材損失，甚至淨利會比妳現在更高，砍價是最下下策沒有辦法的辦法」。

網購 蝦皮

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