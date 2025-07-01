帆布鞋側面兩個「孔洞」要幹嘛？ 內行曝真相：不是用來綁鞋帶

帆布鞋經典又耐看，每年都有不同款式，而消費者總是必備一雙。而身為帆布鞋霸主的「Converse（匡威）」，鞋子側邊總是有兩個孔洞，但拿來綁鞋帶又難以使用，令許多消費者不解。其實這兩個洞並不是為了「綁鞋帶」，而是大有來頭。

Converse的帆布鞋仍是經典款，尤其黑色款式，帶有星星標幟讓人一看就注意到，窄版設計讓鞋身看起來很有型。Converse運動鞋主打「好的設計不該隨意改變」，所以他們經典鞋款「Chuck Taylor All Star」在1917年推出後，到現在都幾乎沒有變化。

不過鞋款側邊有多兩個孔洞，似乎與綁鞋帶無關，因此總讓人疑惑，而根據外媒《Mental Floss》報導指出，這兩個孔洞並不是為了要綁鞋帶，而是在雙腳因為太熱出汗時，提供足部空氣流通。

原本孔洞是為了運動鞋設計的，幾十年來Converse的鞋子都是籃球運動員的首選鞋子，雖然Converse現在不再以高強度運動的鞋款為主，但帆布鞋仍然保留了透氣孔，而現在還是有人透過這兩個孔洞來創造一些有趣或特別的綁鞋帶方法，也受到許多人討論。

過去也有PTT網友表示，很多人推薦Converse 1970鞋款，但他發現還是經典款最好穿，指出「整體舒適度還是經典款大勝」，1970款容易讓腳太憋，反而指甲會變形、活動又會受限，認為「經典款更好穿」。