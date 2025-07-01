快訊

午後雷雨來了！3縣市大雨特報、大雷雨狂轟「恐一路下到晚上」

接獲妻噩耗…陳智菡曝彭振聲「悲痛吶喊」：律師可以把真相都說出來

被嫌「車內髒亂」埋殺機…女司機猛刺同事致死 物流車作嘔畫面曝光

誰跟我一樣「就是愛蔥薑蒜跟香菜」 網暴動喊：加爆！

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友好奇大家是否跟他一樣，都喜歡蔥薑蒜與香菜。對此，網友看法不一。示意圖／ingimage
一名網友好奇大家是否跟他一樣，都喜歡蔥薑蒜與香菜。對此，網友看法不一。示意圖／ingimage

許多火鍋店會有醬料台，讓顧客方便選擇自己喜歡的佐料。不過日前有位網友表示，他發現朋友們對「蔥、薑、蒜、香菜」的喜好很兩極，但他超喜歡，如果火鍋醬料區有這些配料，他就想夾一點，但有些朋友十分厭惡，讓原PO好奇拋問「大家喜不喜歡吃啊？」

一名網友在PTT發文表示，最近跟朋友聊起食物的話題，發現大家對「蔥、薑、蒜、香菜」的喜好兩極，他如果到火鍋醬料區，看到有這些味道重的佐料，都會想要加一點，看到香菜也會很開心，但有些朋友一看到卻很嫌棄，還有人對蔥薑蒜這些味道非常敏感，讓他想到「有些人會自己刻印章，上面寫『不要蔥薑蒜香菜』」，讓原PO不禁好奇「想問大家看看喜不喜歡吃」。

文章曝光後，網友也分成兩派，一派喊喜歡「超喜歡蔥薑蒜」、「每次都加爆蔥薑蒜」、「今天早餐我故意加很多薑跟蔥」、「我都會吃，但有些店家會故意用老薑做蔥鹽，吃起來很多渣渣」、「我壽司喜歡配嫩薑，不能太老」、「蔥蒜加爆，薑還好」、「這兩年突然很喜歡醬料加上香菜，以前是完全不碰的」。

也有網友不能接受，直呼「我只喜歡香菜，其他不行」、「香菜我完全不行」、「完全不吃，只能接受辣椒」、「香菜滾」、「薑會辣，我不太喜歡」、「香菜嘔嘔嘔（嘔吐的意思）」、「香菜NO」。

而根據《元氣網》報導，其實蔥薑蒜不只能幫食物提升風味，還可以預防感冒、抗老化，又能增加免疫力。像是蔥能強化消化，「纖維質」可以讓人排便順暢，薑能抗老化，又能幫助減重，吃起來辣辣的薑是因為有「薑辣素」，能夠預防自由基危害人體老化，最後是蒜能幫助殺菌，大蒜最主要的植化素是「蒜辣素」，具有殺菌、殺蟲、解毒、防腐功效。

香菜 醬料區

延伸閱讀

他問iPhone 15 Plus容量已爆該等iPhone 17？ 果粉曝1關鍵有望降價

地震預言先別慌！日旅達人猜測7月5日最大新聞是這條 「不是過了就沒事」

怕變胖就不吃澱粉？減重醫釋疑：這時間吃「長肌肉不長肥肉」

小心喝出肥胖！這款咖啡熱量超高 營養師：根本在喝油

相關新聞

誰跟我一樣「就是愛蔥薑蒜跟香菜」 網暴動喊：加爆！

許多火鍋店會有醬料台，讓顧客方便選擇自己喜歡的佐料。不過日前有位網友表示，他發現朋友們對「蔥、薑、蒜、香菜」的喜好很兩極，但他超喜歡，如果火鍋醬料區有這些配料，他就想夾一點，但有些朋友十分厭惡，讓原PO好奇拋問「大家喜不喜歡吃啊？」

小時被強迫…她問有何學了不後悔的才藝？ 網指1樂器：舒壓又放鬆

什麼才藝小時候學了長大還受用呢？一名女網友發文，稱小時候很多小孩被家長送去學才藝，結果之後發現是浪費時間，她則是不後悔學圍棋，很享受學習的過程，也很好奇哪些才藝學過就不後悔，對此，多數網友提到「鋼琴」和「珠心算」。

他見外送餐點被放1處 眾人歸咎問題在客人：怪誰啊？

不少人愛用外送訂餐，只要輕鬆動動手指，就能在家等待餐點上門，不過偶爾也會發生外送不送上樓的狀況。就有網友發現住家樓下1樓門口地上被放了一堆速食餐點，也不知道放了多久，讓他看了笑說「飲料都退冰了」。

天氣熱飲料又不冰怎麼辦？ 他分享1妙招：10分鐘可降20度

炎熱高溫讓不少人頻頻喝冰涼的飲料來消暑解渴，但如果很熱而飲料又不冰的情況下，該怎麼辦？有網友聽聞朋友分享的小撇步，只要花個10分鐘，就可以將常溫的飲料變成冰涼，而實測結果真的讓飲料降溫不少。

網傳煮麻辣泡麵加「1飲品」會變美味 他照做驚呼：湯頭好濃郁

豆漿是健康飲品，泡麵又是許多人的最愛，若把兩種加在一起會有什麼特殊口感？有網友跟風網路流行，試著將無糖豆漿倒進麻辣泡麵裡，沒想到竟然迸出新滋味，讓他大讚湯頭好濃郁，貼文也讓不少人躍躍欲試。

為何不住家裡？他質疑低薪上班族租屋存不到錢 一票人喊2字更可貴

租屋跟住家裡各有什麼優缺點呢？一名男網友發文，稱許人選擇在外地租房，月薪3萬到4萬也存不到什麼錢，「為何不住家裡呢？」，對此，不少網友紛紛直言「自由」才是最可貴的。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。