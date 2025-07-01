誰跟我一樣「就是愛蔥薑蒜跟香菜」 網暴動喊：加爆！

許多火鍋店會有醬料台，讓顧客方便選擇自己喜歡的佐料。不過日前有位網友表示，他發現朋友們對「蔥、薑、蒜、香菜」的喜好很兩極，但他超喜歡，如果火鍋醬料區有這些配料，他就想夾一點，但有些朋友十分厭惡，讓原PO好奇拋問「大家喜不喜歡吃啊？」

一名網友在PTT發文表示，最近跟朋友聊起食物的話題，發現大家對「蔥、薑、蒜、香菜」的喜好兩極，他如果到火鍋醬料區，看到有這些味道重的佐料，都會想要加一點，看到香菜也會很開心，但有些朋友一看到卻很嫌棄，還有人對蔥薑蒜這些味道非常敏感，讓他想到「有些人會自己刻印章，上面寫『不要蔥薑蒜香菜』」，讓原PO不禁好奇「想問大家看看喜不喜歡吃」。

文章曝光後，網友也分成兩派，一派喊喜歡「超喜歡蔥薑蒜」、「每次都加爆蔥薑蒜」、「今天早餐我故意加很多薑跟蔥」、「我都會吃，但有些店家會故意用老薑做蔥鹽，吃起來很多渣渣」、「我壽司喜歡配嫩薑，不能太老」、「蔥蒜加爆，薑還好」、「這兩年突然很喜歡醬料加上香菜，以前是完全不碰的」。

也有網友不能接受，直呼「我只喜歡香菜，其他不行」、「香菜我完全不行」、「完全不吃，只能接受辣椒」、「香菜滾」、「薑會辣，我不太喜歡」、「香菜嘔嘔嘔（嘔吐的意思）」、「香菜NO」。

而根據《元氣網》報導，其實蔥薑蒜不只能幫食物提升風味，還可以預防感冒、抗老化，又能增加免疫力。像是蔥能強化消化，「纖維質」可以讓人排便順暢，薑能抗老化，又能幫助減重，吃起來辣辣的薑是因為有「薑辣素」，能夠預防自由基危害人體老化，最後是蒜能幫助殺菌，大蒜最主要的植化素是「蒜辣素」，具有殺菌、殺蟲、解毒、防腐功效。