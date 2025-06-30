小時被強迫…她問有何學了不後悔的才藝？ 網指1樂器：舒壓又放鬆

什麼才藝小時候學了長大還受用呢？一名女網友發文，稱小時候很多小孩被家長送去學才藝，結果之後發現是浪費時間，她則是不後悔學圍棋，很享受學習的過程，也很好奇哪些才藝學過就不後悔，對此，多數網友提到「鋼琴」和「珠心算」。

一名女網友在Dcard發文，表示小時候學才藝，很多人是被家長送去學習的，長大後發現這個才藝沒用且浪費時間。她自己則是被送去學圍棋，雖然沒成為職業棋手，但學習過程非常快樂，學了四年，經歷過四位老師的教導，都教的非常有耐心，讓她印象非常好。

原PO表示，上圍棋課一半時間老師講課，其餘時間自由練習，學員彼此聊天也十分愉快。現在出社會工作，也經常想起學圍棋的那段回憶，於是詢問網友有什麼才藝是小時候學，長大又不後悔的呢？

此文一出，不少網友提到「鋼琴」，「比較大了之後，覺得滿慶幸有學電子琴的，因為後來我愛上音樂，跑去搞樂團，小時候學到的樂理基礎還滿受用的」、「從小被逼著學鋼琴，長大了很感謝有學，有練出相對音感」、「只有鋼琴持續了10年，長大後別人問起有什麼才藝我都能很驕傲的說出鋼琴」、「鋼琴，學會享受一個人獨處的時光」、「小時候被逼練鋼琴練到哭，現在反倒是壓力很大的時候都會去彈鋼琴解壓放鬆」。

也有網友提到「珠心算」，「珠心算，雖然沒學到段位多高但到高中數學計算夠用了」、「心算，只上了3個月但終身都好用」、「珠心算，媽媽是珠心算老師所以從小開始練，所以我算東西真的超級快，這輩子幾乎沒用過計算機」、「心算，算術快很容易被稱讚」、「珠算，有時候去便利商店買東西要先大概加總金額，不用特地拿出手機按計算機」。

也有網友提到其他才藝，諸如芭蕾、直排輪、書法等等，「現代芭蕾，雖然學到小四而已，後來也完全沒再跳過舞，但當時蠻快樂的」、「直排輪、腳踏車，長大出去玩會用到」、「象棋，鍛鍊小孩思考+沉靜思緒蠻有用的，雖然我都輸比贏多」、「書法，學了10幾年，寫字漂亮，修身養性，內心急性子的我可以靜下來」、「畫畫，現在走設計相關，我們家三個小孩都有學才藝然後現在讀的科系都跟小時候學的有關」。