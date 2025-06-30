快訊

川普自爆與馬斯克現況...兩人幾乎無聯絡 重提1事暗示撕破臉主因

NONO強制性交未遂被判刑！朱海君傳合約到期 唱片公司回應了

發財代價是犧牲足球員？俱樂部世界盃引爆反彈

小時被強迫…她問有何學了不後悔的才藝？ 網指1樂器：舒壓又放鬆

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友好奇哪些「才藝」學過就不後悔。示意圖／Ingimage
一名女網友好奇哪些「才藝」學過就不後悔。示意圖／Ingimage

什麼才藝小時候學了長大還受用呢？一名女網友發文，稱小時候很多小孩被家長送去學才藝，結果之後發現是浪費時間，她則是不後悔學圍棋，很享受學習的過程，也很好奇哪些才藝學過就不後悔，對此，多數網友提到「鋼琴」和「珠心算」。

一名女網友在Dcard發文，表示小時候學才藝，很多人是被家長送去學習的，長大後發現這個才藝沒用且浪費時間。她自己則是被送去學圍棋，雖然沒成為職業棋手，但學習過程非常快樂，學了四年，經歷過四位老師的教導，都教的非常有耐心，讓她印象非常好。

原PO表示，上圍棋課一半時間老師講課，其餘時間自由練習，學員彼此聊天也十分愉快。現在出社會工作，也經常想起學圍棋的那段回憶，於是詢問網友有什麼才藝是小時候學，長大又不後悔的呢？

此文一出，不少網友提到「鋼琴」，「比較大了之後，覺得滿慶幸有學電子琴的，因為後來我愛上音樂，跑去搞樂團，小時候學到的樂理基礎還滿受用的」、「從小被逼著學鋼琴，長大了很感謝有學，有練出相對音感」、「只有鋼琴持續了10年，長大後別人問起有什麼才藝我都能很驕傲的說出鋼琴」、「鋼琴，學會享受一個人獨處的時光」、「小時候被逼練鋼琴練到哭，現在反倒是壓力很大的時候都會去彈鋼琴解壓放鬆」。

也有網友提到「珠心算」，「珠心算，雖然沒學到段位多高但到高中數學計算夠用了」、「心算，只上了3個月但終身都好用」、「珠心算，媽媽是珠心算老師所以從小開始練，所以我算東西真的超級快，這輩子幾乎沒用過計算機」、「心算，算術快很容易被稱讚」、「珠算，有時候去便利商店買東西要先大概加總金額，不用特地拿出手機按計算機」。

也有網友提到其他才藝，諸如芭蕾、直排輪、書法等等，「現代芭蕾，雖然學到小四而已，後來也完全沒再跳過舞，但當時蠻快樂的」、「直排輪、腳踏車，長大出去玩會用到」、「象棋，鍛鍊小孩思考+沉靜思緒蠻有用的，雖然我都輸比贏多」、「書法，學了10幾年，寫字漂亮，修身養性，內心急性子的我可以靜下來」、「畫畫，現在走設計相關，我們家三個小孩都有學才藝然後現在讀的科系都跟小時候學的有關」。

才藝

延伸閱讀

明明天氣比日本熱！台灣施工人員沒穿1款衣 日作家：超佩服

女搭公車被阿姨嗆「講完沒」 網傻眼：有規定搭車不能講話？

他見外送餐點被放1處 眾人歸咎問題在客人：怪誰啊？

台男遊日熱心幫取貨變侵占？警直指「仙人跳」 結局大逆轉

相關新聞

小時被強迫…她問有何學了不後悔的才藝？ 網指1樂器：舒壓又放鬆

什麼才藝小時候學了長大還受用呢？一名女網友發文，稱小時候很多小孩被家長送去學才藝，結果之後發現是浪費時間，她則是不後悔學圍棋，很享受學習的過程，也很好奇哪些才藝學過就不後悔，對此，多數網友提到「鋼琴」和「珠心算」。

他見外送餐點被放1處 眾人歸咎問題在客人：怪誰啊？

不少人愛用外送訂餐，只要輕鬆動動手指，就能在家等待餐點上門，不過偶爾也會發生外送不送上樓的狀況。就有網友發現住家樓下1樓門口地上被放了一堆速食餐點，也不知道放了多久，讓他看了笑說「飲料都退冰了」。

天氣熱飲料又不冰怎麼辦？ 他分享1妙招：10分鐘可降20度

炎熱高溫讓不少人頻頻喝冰涼的飲料來消暑解渴，但如果很熱而飲料又不冰的情況下，該怎麼辦？有網友聽聞朋友分享的小撇步，只要花個10分鐘，就可以將常溫的飲料變成冰涼，而實測結果真的讓飲料降溫不少。

網傳煮麻辣泡麵加「1飲品」會變美味 他照做驚呼：湯頭好濃郁

豆漿是健康飲品，泡麵又是許多人的最愛，若把兩種加在一起會有什麼特殊口感？有網友跟風網路流行，試著將無糖豆漿倒進麻辣泡麵裡，沒想到竟然迸出新滋味，讓他大讚湯頭好濃郁，貼文也讓不少人躍躍欲試。

為何不住家裡？他質疑低薪上班族租屋存不到錢 一票人喊2字更可貴

租屋跟住家裡各有什麼優缺點呢？一名男網友發文，稱許人選擇在外地租房，月薪3萬到4萬也存不到什麼錢，「為何不住家裡呢？」，對此，不少網友紛紛直言「自由」才是最可貴的。

媽媽拖地好累…他想買「洗地機」憂不好用 網推這款：夏天的正解

為了節省拖地的時間和體力，許多人會購買「洗地機」清潔家裡地板。一名網友發文，稱他們家一直用好神拖拖地，但媽媽每次拖完後都很狼狽，於是想買洗地機，但又擔心洗地機拖布會臭掉，對此，網友們提醒拖布一定要定期清洗晾乾，也指出不少洗地機的優點。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。