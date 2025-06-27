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他見外送餐點被放1處 眾人歸咎問題在客人：怪誰啊？

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO看到一樓大門口地上擺放了好幾份餐點，推測可能是客人不想下樓取餐又沒買袋子，才讓外送員不想送上樓，乾脆直接放地上。 示意圖／ingimage
原PO看到一樓大門口地上擺放了好幾份餐點，推測可能是客人不想下樓取餐又沒買袋子，才讓外送員不想送上樓，乾脆直接放地上。 示意圖／ingimage

不少人愛用外送訂餐，只要輕鬆動動手指，就能在家等待餐點上門，不過偶爾也會發生外送不送上樓的狀況。就有網友發現住家樓下1樓門口地上被放了一堆速食餐點，也不知道放了多久，讓他看了笑說「飲料都退冰了」。

原PO在臉書「外送員的奇聞怪事」貼出一張照片，只見公寓1樓門口地上被放了3袋麥當勞的餐點，還有4杯飲料，很明顯是外送員送達後直接放在地上，但不知到放了多久，原PO笑說「可憐的UberEat訂單，被丟在一樓，我看飲料都退冰很久了」。

照片讓網友們看了議論紛紛，不少人將問題歸咎於客人，「不出來拿怪誰？」、「誰叫平台喜歡隱藏樓層與備註，不想爬的人被騙又不想被情緒勒索，當然只能如此」、「也是有可能電話不接啦、訊息不看啦」、「電話不接、訊息不讀，沒放門邊已經很不錯了」、「放在哪裡是重點嗎？重點是訂餐者為啥不取餐吧？是不是沒看過放在樓上門口的也一堆餐點的」、「這就怪客人了，買這麼多麥當勞又不買袋子，通常公寓沒有袋子都是丟一樓」、「想叫人上樓買個袋子不過分吧！連袋子都沒有那自己下樓拿合理啊」。

但也有網友有不同看法，「跟放一樓有什麼關係？有些客人就是備註放一樓地上就好」、「有些是外送員看是信用卡結帳就直接丟著就走，連電話、簡訊都沒傳，app也沒跳通知，我遇過3、4次了」、「有可能客戶退款成功，所以沒人管了」。

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