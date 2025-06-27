天氣熱飲料又不冰怎麼辦？ 他分享1妙招：10分鐘可降20度

炎熱高溫讓不少人頻頻喝冰涼的飲料來消暑解渴，但如果很熱而飲料又不冰的情況下，該怎麼辦？有網友聽聞朋友分享的小撇步，只要花個10分鐘，就可以將常溫的飲料變成冰涼，而實測結果真的讓飲料降溫不少。

這名網友在Dcard分享這招「幫飲料蓋被子」的快速降溫法，他先拿兩瓶常溫的飲料來做測試，首先將廚房紙巾沾水弄濕，然後再將其中一瓶常溫飲料包起來，接著兩瓶飲料放到冰箱裡，冷藏個大概10分鐘。實驗結果，沒有包濕紙巾的飲料大約25度，有包紙巾的降到10-20度。

原PO說看數字可能感覺不出來變化，但用手拿的確可以感受到溫度的不同，「一個是手搖少冰，另一個就還是常溫的差別，喝起來爽度真的差非常多，尤其是剛從外面曬完，真的需要」。

貼文引起熱議，「我媽也會這個樣子做，沒想到真的有用」、「我是鐵鋁罐有這麼用過，包著進冷凍」、「生活智慧王？但這有點微妙…哈哈」、「幹嘛浪費一張紙巾，直接設鬧鐘丟冷凍庫最快了」、「我是直接整瓶跟小的保冷劑一起放到冰霸杯裡面，還蠻常會變冰沙的」、「我都直接冰冷凍庫，結果隔天才想起來變冰塊」。

有內行人解釋原理，「熱傳導性，水大於空氣，所以帶走熱量的速率也就變快了」。其實國外也有人做過相同的實驗，同樣也是用濕紙巾包住飲料，雖然是放到冷凍庫，但只要短短15分鐘就冰到爆，主要原理就是濕紙巾上面的水分在蒸發過程中，需要吸收熱量才能轉化為水蒸氣，而這個吸熱過程會從周圍環境中吸取熱量，包括飲料瓶，使飲料更快降溫。