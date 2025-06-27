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網傳煮麻辣泡麵加「1飲品」會變美味 他照做驚呼：湯頭好濃郁

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO嘗試將豆漿和泡麵混和，沒想到竟意外地覺得好吃。示意圖／Ingimage
原PO嘗試將豆漿和泡麵混和，沒想到竟意外地覺得好吃。示意圖／Ingimage

豆漿是健康飲品，泡麵又是許多人的最愛，若把兩種加在一起會有什麼特殊口感？有網友跟風網路流行，試著將無糖豆漿倒進麻辣泡麵裡，沒想到竟然迸出新滋味，讓他大讚湯頭好濃郁，貼文也讓不少人躍躍欲試。

這名網友在臉書「我愛全聯-好物老實說」發文，表示自己在網路上看到不少人推薦用豆漿煮麻辣泡麵，讓他非常好奇到底是什麼滋味，於是也嘗試製作看看。他先準備無糖豆漿、麻辣鍋口味的泡麵、高麗菜、玉米筍等食材，然後按照網路上的步驟來進行。

首先先將豆漿加一點開水煮滾，然後調味料、高麗菜、玉米筍放下去，最後整份倒進泡麵碗裡，等候三分鐘，就大功告成。原PO建議豆漿不要選有糖的，另外蔬菜可以放高麗菜，因為高麗菜會讓湯喝起來有甜味，最後則是要小火慢煮，以免不小心燒焦。

原PO說整碗湯頭變得非常濃郁，麻辣的辣也很溫和，就好像在吃小火鍋的麻奶鍋，讓他直呼「有夠幸福的啦！難怪好多人推這個吃法」。

貼文吸引不少老饕的注意，「看起來好讚」、「看起來很不錯，再加一些綠色蔬菜顏色更漂亮」、「這應該很適合不敢吃辣的小朋友，下次來煮看看」、「感覺有肉的會更香」、「我昨晚還加了牛筋跟牛肚，再打顆蛋下去，真香」、「這種吃法真的意外的好吃」、「豆漿要邊煮邊攪拌，才不容易『刁底』沾鍋」、「下次可以試試不要用煮的，熱豆漿加進去用泡的，風味會更好」、「辛拉麵加含糖蕃茄汁煮也很好吃喔，可以試試看」。

豆漿 泡麵

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