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為何不住家裡？他質疑低薪上班族租屋存不到錢 一票人喊2字更可貴

聯合新聞網／ 綜合報導
許多人寧可花錢在外地租房，不願為了省錢住家裡。示意圖／ingimage
許多人寧可花錢在外地租房，不願為了省錢住家裡。示意圖／ingimage

租屋跟住家裡各有什麼優缺點呢？一名男網友發文，指許多人選擇在外地租房，月薪3萬到4萬也存不到什麼錢，「為何不住家裡呢？」對此，不少網友紛紛直言「自由」才是最可貴的。

一名男網友在Dcard發文，表示很多人可以選擇住家裡，卻寧願在外地工作，領著3、4萬的薪水，租7到8千月租的房子，如果住好一點可能需要2萬元月租，一個月下來薪水都會被房租吃掉一半，根本存不到錢。

原PO質疑，既然如此為何不住家裡就好？不用負擔房租，還可以分擔家務事、就近陪伴照顧父母，怎麼看都比租屋好，既然不是做高薪工作，為何一定要住外地呢？

此文一出，不少網友提到「自由」的珍貴，與其跟父母相處，自己住較實在，「自由誠可貴」、「家家有本難念的經，不是每個人的父母都很好相處」、「住家裡會被情勒」、「住家裡多多少少會被管」、「住家裡會一直被情勒，還有每天吵不完的架」、「不是每個人家裡都住起來舒舒服服」、「住家裡付的是心理房租，有時候甚至比金錢上付的更多」。

也有網友分享住家裡的經歷，「我住家裡的話，下班有做不完的家事，要煮晚餐、要清理日常區域、晚上9點沒到家高機率被問」、「我自己是待在家會被情勒，久了父母還會看我不順眼找事開始唸，然後附近還有會嘴碎的鄰居」、「我只要住家裡坐下沒10分鐘，長輩肯定喊我，想做點自己的事都不得安寧」。

薪水 租屋 父母 情勒 存錢

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