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可口可樂「感Andy心」引爆地獄哏 網神接下一句8千人笑翻：根本對穿腸上身

聯合新聞網／ 綜合報導
可口可樂今年夏天推出一系列趣味十足的「諧音哏姓名瓶」，其中一款寫著「感Andy心」的瓶身意外爆紅。 圖／擷自臉書社團「爆廢公社公開版」
可口可樂今年夏天推出一系列趣味十足的「諧音哏姓名瓶」，其中一款寫著「感Andy心」的瓶身意外爆紅。 圖／擷自臉書社團「爆廢公社公開版

可口可樂今年夏天推出一系列趣味十足的「諧音哏姓名瓶」，大玩台灣人最愛的語言梗。不過一款寫著「感Andy心」的瓶身，意外釣出網友對照時事接出下一句，地獄哏瞬間爆紅，短短一天內就吸引超過8000人按讚熱議，被封為「對穿腸再世」。

一名網友日前在臉書社團「爆廢公社公開版」發文，分享可口可樂包裝上寫著「感Andy心」的照片，直呼這樣的諧音哏已經接近地獄等級。表面上是對《感恩的心》這首經典歌曲的致敬，實際卻因「Andy」撞名近期鬧得沸沸揚揚的網紅爭議，瞬間變成網友自由發揮的哏源。

貼文曝光後，有網友機智回應，「另一款就出『感謝有寧』？」，剛好與歌曲原詞「感謝有你」諧音雷同，也對上網紅「Andy」與「家寧」近期的風波事件，引發網友一陣爆笑，直呼「太有哏」、「根本對穿腸上身」、「地獄哏認證」、「+0的朋友們可以買給她喝」。

更有網友腦洞大開，寫出各種創意留言，「趕Andy心」、「感share有你」、「Andy老師：我人設崩了」、「帳本交出來再感恩」、「不得An寧」等，整串留言堪比哏圖精華集，讓不少人笑翻直呼「英文好和英文不好的都沉默了」。

據悉，可口可樂這波「姓名瓶+諧音哏」行銷企劃，總共推出超過百款，包括「你會Darren（帶人）來嗎？」、「Edward（愛我）就說出來」、「Eason（一生）只愛你一個」、「你是我的巧Kelly（克力）」、「沒Wendy（問題）包在我身上」等，以雙關語方式拉近品牌與消費者的距離，可說是話題性十足。

家寧 可口可樂 Andy

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