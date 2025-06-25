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媽媽拖地好累…他想買「洗地機」憂不好用 網推這款：夏天的正解

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友想買方便拖地的家電，「洗地機」是選項之一。示意圖／ingimage
一名網友想買方便拖地的家電，「洗地機」是選項之一。示意圖／ingimage

為了節省拖地的時間和體力，許多人會購買「洗地機」清潔家裡地板。一名網友發文，稱他們家一直用好神拖拖地，但媽媽每次拖完後都很狼狽，於是想買洗地機，但又擔心洗地機拖布會臭掉。對此，網友們提醒拖布一定要定期清洗晾乾，也指出不少洗地機的優點。

一名網友在PTT發文，表示他們家拖地時總是習慣用好神拖，算是忠實客戶了，媽媽也都用好神拖清潔地板，但近日天氣炎熱，媽媽每次抬完水桶、拖完地後總是滿身是汗，腰部也容易痠痛，聽聞最近流行「洗地機」，於是想買來試試。

原PO表示，他對洗地機的理解是一邊吸地一邊拖地的工具，不用走兩遍非常方便，但聽說洗地機的拖布非常容易發臭，很擔心買了之後發現不好用被爸媽罵，於是請教網友拖布處理方式和洗地機的優點。

此文一出，不少網友指出拖布的清潔方式和各品牌特點，「洗地機缺點是拖布很容易發臭，要常拿出來洗乾淨晾乾」、「追覓不錯用，現在都有烘乾功能不會臭，但髒水記得弄完馬上倒掉」、「Bissell的用完放回去基站後就可以，配合藥水開自我清潔，清完後那個布滾筒跟濾網拿出來晾乾，基本上很乾淨」。

也有網友分享洗地機的優點，「洗地機乾溼髒汙可一次帶走，跟拖把比絕對輕鬆」、「重點是髒污用機器的震動搓洗人不用自己用力，就是扶著讓機器設計的牽引跟震動搓洗來完成作業，最多幫它轉向，省力很多」、「掃地機器人可以邊洗邊拖，買能自動換水排水的，大熱天完全連扶著、拿水桶都不用，才是夏天的正解」。

掃地機器人 家電

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